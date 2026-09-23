Peña, concierto, charla y bandoneones con un nominado al Grammy

Bahía Blanca se prepara para vivir tres jornadas imperdibles en torno al bandoneón, ese instrumento emblemático del Río de la Plata. La Cátedra de Bandoneón del Conservatorio de Música de Bahía Blanca organiza la 15ª edición del festival ¡Che Bandoneón!, con actividades que incluyen formación, espectáculos y solidaridad y que cuentan con el apoyo del Instituto Cultural de la Municipalidad y la Secretaría de Cultura y Extensión de la UNS.

Pablo Jaurena

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El invitado especial será Pablo Jaurena, destacado bandoneonista cordobés con trayectoria internacional y tres nominaciones al Latin Grammy, quien presentará su proyecto transmedia “Fueyerías” y compartirá escenario con artistas locales y estudiantes.

Pablo Jaurena nació en Córdoba en 1981 y es bandoneonista, compositor, arreglador y pedagogo de amplia trayectoria internacional. Ha sido nominado tres veces al Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum de Tango: en 2023 por su trabajo solista Retrato del Aire, en 2022 junto a Ricardo Montaner y en 2021 como compositor para la Pan American Symphony Orchestra.

Cuenta con una sólida formación académica y ha actuado en más de trece países, compartiendo proyectos y escenarios con maestros del tango y el folklore argentino como Emilio Balcarce, Néstor Marconi, Hilda Herrera y Juan Falú, así como con figuras de la música global como Shakira, Bizarrap y Trueno. Forma parte de agrupaciones emblemáticas como la Orquesta El Arranque, el Trío MJC y la Orquesta Provincial de Música Ciudadana de Córdoba, donde se desempeña como Primer Bandoneón Solista desde 2011.

Con más de setenta producciones discográficas en su haber, también desarrolla una relevante labor pedagógica que incluye conferencias en universidades y conservatorios de América, Europa y Asia. En 2023 publicó el libro 10 estudios para bandoneón (Editorial Tango Sin Fin) y actualmente lidera Fueyerías, un proyecto transmedia que combina un álbum conceptual y una serie documental sobre el bandoneón, sus intérpretes y su alcance cultural en países como Argentina, Francia, Colombia y Japón.

Contrabando Dúo

El Caldero, cuarteto de saxos

Agenda de actividades

Miércoles 23 – Clase y charla “Fueyerías”

El festival abre con una jornada formativa en el CICO – Centro de Interpretación de la Cooperativa Obrera (Santa Fe 391, esquina España).

A las 17 horas se realizará una master class y charla con Pablo Jaurena, seguida a las 18:30 por un ensayo abierto con estudiantes y amigos del bandoneón. La actividad es libre y gratuita y marca el inicio del intercambio entre músicos y público.

Napostá Cuarteto

Jueves 24 – Peña “Che Bandoneón”

El segundo encuentro será en Kanika Espacio de Arte (Belgrano 249 – altos), a las 20:30 horas, en el marco del aniversario del espacio. La peña será a beneficio de la Cátedra de Bandoneón del Conservatorio de Música de Bahía Blanca, con entradas anticipadas a $12.000 (al 2915 66-1013) y en puerta a $15.000.

En escena estarán el Dúo Torres–Álvarez, El Caldero (Cuarteto de Saxos), el Dúo Yoma–Mansilla, Pablo Jaurena, Fer Cuello y Napostá Cuarteto. La velada promete diversidad de estilos y la presencia estelar de Jaurena, quien ha compartido escenarios con figuras como Néstor Marconi, Juan Falú, Shakira y Bizarrap, y actualmente lidera proyectos como la Orquesta Provincial de Música Ciudadana de Córdoba.

Fer Cuello

Viernes 25 – Concierto “Che Bandoneón”

El cierre será en el Auditorio L. Caronti de la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia (Av. Colón 31, primer piso – acceso por escalera), a las 20:30 horas, con entrada libre y gratuita (retirar en la Biblioteca o de forma online al link ¡CHE BANDONEÓN! 2026 Entradas, viernes, 25 de septiembre • Empieza en 20:30 | Eventbrite).

Participarán Pablo Jaurena con su proyecto “Fueyerías”, profesores y estudiantes de la Cátedra de Bandoneón del CMBB, el EDI Ensamble de Tango del CMBB, Contrabando (Gabriel Yoma y Julián Mansilla) y estudiantes de la Orquesta Escuela de Bahía Blanca. El concierto culminará con un escenario poblado de bandoneones, reafirmando que el sur también es tango.