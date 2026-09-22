“Mercedes”: un tributo a Mercedes Sosa vuelve a los escenarios de Bahía Blanca

El quinteto folklórico bahiense MERCEDES · Tributo a Sosa realizará una nueva presentación el próximo domingo 27 de septiembre, a las 20, en Vitró, Dorrego 378.

La propuesta está centrada en la obra de Mercedes Sosa y busca recorrer la diversidad de estilos, culturas y emociones presentes en su repertorio. Se trata de una interpretación propia de sus canciones, a cargo de cinco músicos, y no de una imitación o reconstrucción de la artista.

El espectáculo tiene una duración aproximada de 90 minutos, sin intervalo, y propone una participación activa del público. Durante el show, la cantante interactúa con los espectadores, los invita a cantar y, cuando las condiciones del espacio lo permiten, baja del escenario para compartir canciones.

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El repertorio incluye canciones como “La maza”, “María va”, “La pomeña”, “Barro tal vez”, “Zamba para olvidar”, “Soy pan, soy paz, soy más”, “La arenosa”, “Todo cambia”, “Juana Azurduy”, “Déjame que me vaya”, “El jardín de la República” y “Canción con todos”, además de dos canciones anunciadas como sorpresa.

Quiénes integran el quinteto

La formación está integrada por Claudia Acosta, en voz; Eduardo Canale, en guitarra; Aldana Donofrio, en acordeón; Jorge Guillomia, en bajo; y Daniel García, en bombo, cajón, percusión y voz.

El proyecto comenzó a gestarse a partir de una idea de Claudia “La Negra” Acosta. En marzo de 2025 se conformó el primer cuarteto y el primer show se realizó el 10 de mayo de ese año en el Auditorio Caronti de la Biblioteca Rivadavia. En 2026, Aldana Donofrio se incorporó primero como invitada y luego como integrante estable, consolidando el formato actual de quinteto.

Las entradas para la función del 27 de septiembre se pueden solicitar por mensaje directo a @mercedestributo o por WhatsApp a La Negra: 291 502 9728 y Canale: 291 539 4850. También se puede consultar información del proyecto en @mercedes.tributo.