Una oportunidad para volver a escuchar a Fito. Pero esta vez, en vivo y en Bahía

Fito Páez llegará a Bahía Blanca el próximo Jueves 1 de Octubre con una gira que propone volver sobre su enorme repertorio desde una mirada renovada.

La propuesta no busca simplemente repetir las versiones conocidas. El espectáculo fue concebido desde cero, con nuevos arreglos de sus grandes canciones, un repertorio que atraviesa distintas etapas de su carrera y una puesta escénica que acompaña cada momento del concierto.

Después de sus recientes presentaciones, la nueva gira comenzó a recorrer distintos puntos del país y ahora tiene una parada especialmente esperada en Bahía Blanca. La idea es reencontrarse con esas canciones que acompañaron a varias generaciones, pero escuchándolas desde el presente de uno de los grandes nombres de la música popular argentina.

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Será una noche para cantar “El amor después del amor”, “11 y 6”, “Mariposa Tecknicolor”, “Ciudad de pobres corazones” y tantos otros clásicos que forman parte de la historia de Fito, dentro de un espectáculo que promete darle una nueva lectura a ese universo musical.

Las entradas continúan disponibles. Toda la información y venta en OpenShow.com.ar