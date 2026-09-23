Cuál es la miniserie argentina elogiada por Stephen King: “Idea genial”

El reconocido escritor Stephen King recomendó en sus redes sociales "Mis muertos tristes", una miniserie argentina inspirada en los cuentos de la autora Mariana Enríquez, que estará disponible en Netflix el próximo 24 de septiembre.

El máximo referente del terror destacó la idea original de la serie dirigida por Pablo Larraín y la calificó como "genial", en un comentario que llamó la atención de los usuarios.

“¡Qué idea tan genial! ¿Qué pasaría si alguien que puede oír (y a veces ver) a los muertos cayera en el suministro de agua de una ciudad y su cuerpo se descompusiera? ¿Y si, después de beber el agua, TODOS pudieran hacerlo?“, escribió en su cuenta de X.

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El proyecto audiovisual se estrenará en la plataforma de Netflix el próximo 24 de septiembre y ya capta la atención del mercado internacional. Además, tuvo una presentación oficial de la serie —presentada como largometraje— en el prestigioso Festival de San Sebastián en España.

¿De qué trata "Mis muertos tristes" de Pablo Larraín?

Se trata de una miniserie inspirada en cuatro cuentos de la autora argentina Mariana Enríquez, conocida por ser una referente del terror psicológico, y consta de cuatro capítulos.

Sus protagonistas, Dolores Fonzi, Mercedes Morán, Alejandra Flechner y Carolina Álvarez, llamaron la atención al presentarse en la alfombra roja del Festival de San Sebastián luciendo unas chaquetas con la frase "Las Malvinas son argentinas", sumándose a Lali Espósito, quien hizo lo mismo días atrás.

La trama de la serie sigue las vivencias de Ema (Morán), una doctora de 60 años que posee la capacidad de ver y escuchar a los muertos. Ella ha intentado evitar que su "regalo" la conecte con el sufrimiento de los demás, pero se ve obligada a involucrarse cuando su sobrina Julie (Carolina Álvarez), una joven perturbada que también puede comunicarse con los muertos, pero de una manera mucho más intensa y sexual, llega a su casa.

Lo que comienza como un reencuentro familiar se convierte en una inquietante cadena de eventos que altera el equilibrio entre el mundo de los vivos y los muertos, infectando a todo un barrio con voces del más allá. (NA)