Bahía Blanca se prepara para una nueva edición del Festival Nacional de Tango Carlos Di Sarli

Bahía Blanca será sede de la 16ª edición del Festival Nacional de Tango Carlos Di Sarli, que se desarrollará del 26 de septiembre al 4 de octubre con una agenda que reunirá a más de 250 artistas locales.

El festival, dirigido por el escritor y gestor cultural José Valle, propone nueve días de actividades vinculadas al tango, entre ellas espectáculos musicales, charlas didácticas, muestras de fileteado, milongas callejeras y de salón, visitas guiadas, distinciones a la trayectoria, proyecciones de documentales, el circuito de la Ruta del Tango y el espacio interactivo “Divertango”, destinado a instituciones educativas.

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El cronograma

Sábado 26 de septiembre — 19:30 | Café Bar Miravalles, avenida Cerri 777

Se presentará el espectáculo musical “De qué podemos hablar”, con Ángeles Crettón, el Taller de Canto del Centro de Jubilados La Amistad y Gaby “La voz sensual del tango”. Además, habrá una charla sobre “Turismo, cultura y patrimonio”, a cargo de la licenciada Karina Sánchez.

Entrada libre y gratuita.

Domingo 27 de septiembre — 11:00 | Plaza de Villa Mitre

Se realizará “En un beso la vida”, con la reposición del código QR de la Ruta del Tango y una milonga callejera con la participación del Coro Santa Cecilia y el Grupo de Baile Barrio de Tango.

Entrada libre y gratuita.

Lunes 28 de septiembre — 21:30 | Café Histórico, avenida Colón 602

Se presentará “Milonguero viejo”, con Gustavo Rodríguez, Laura Borelli, Armando Barsellini y Cecilia Loréfice.

A las 20 se dictará una clase para bailarines avanzados. Para participar se requiere reserva previa al 291-156491449.

Martes 29 de septiembre — 19:00 | Centro Cultural de la Cooperativa Obrera, Zelarrayán 560

Será la apertura oficial del 16º Festival Nacional de Tango Carlos Di Sarli.

Participarán el Taller de Canto del Centro de Jubilados de Vista Alegre, Silvana Andrea León, alumna del Conservatorio Provincial de Música de Nivel Superior, y los niños Rosario Ciarfera y Lucio Aman.

También se entregará una distinción a la trayectoria a Andrea Guerras y habrá un bus turístico que pasará por la posta del Museo de Radios Antiguas Carlos Gardel.

Entrada libre y gratuita.

Miércoles 30 de septiembre — 19:30 | BBPS, SUM del Bahía Blanca Plaza Shopping

Se realizará la charla didáctico-musical “Dos amigos. Don Osvaldo y el Señor del Tango”, a cargo de José Valle y Gaby.

También partirá el bus turístico “Turismo a lo grande” y se presentará Brisa Rulli.

Entrada libre y gratuita.

Miércoles 30 de septiembre — 21:30 | Café Histórico

La jornada continuará con “Otra vez carnaval”, con la presentación del Taller de Canto del Centro de Jubilados de KM5 y la comediante Flavia Majluf.

Reservas al 291-156491449.

Jueves 1 de octubre — 21:30 | Café Histórico

Será el turno de “Nido gaucho”, con Rosana Soler, Pablo Gibelli, Malena Ruppel y Jorge Vignales.

Reservas al 291-156491449.

Viernes 2 de octubre — 21:30 | Café Histórico

Se presentará la comedia musical “Ada y la Piaf”, con Gaby y Patricia Régoli.

Reservas al 291-156491449.

Sábado 3 de octubre — 21:30 | Café Histórico

La programación continuará con “Esta Noche de Luna, Gran gala”, con las actuaciones de Nora Roca y Víctor Volpe.

Reservas al 291-156491449.

Domingo 4 de octubre — 11:00 | Cementerio Municipal

El festival finalizará con una ofrenda floral en el lugar donde descansan los padres del maestro Carlos Di Sarli, “El Señor del Tango”.

Según se informó, el festival fue declarado de Interés Cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación y por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, de Interés Provincial y Cultural por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y de Interés Municipal por el Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca. También cuenta con la adhesión y el auspicio de la Academia Nacional del Tango.