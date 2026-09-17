Telefe lanzó el primer adelanto de MasterChef Celebrity: fecha, horario y elenco completo

Tras la gran final de Gran Hermano: Generación dorada, la programación de Telefe se prepara para la llegada de una nueva edición de MasterChef Celebrity, con la conducción de Wanda Nara.

El reality de cocina más visto de la televisión argentina confirmó su fecha de inicio para el próximo lunes 28 de septiembre a las 22:15. Las hornallas de la cocina se encenderán y al menos 24 famosos demostrarán su destreza culinaria frente al exigente jurado.

El miércoles por la noche, Telefe difundió el primer adelanto promocional del reality con las destacadas figuras de esta edición, como también el nuevo jurado conformado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, quien reemplaza a Donato De Santis.

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"El viaje de #MasterchefCelebrity está por comenzar 🍳 @wanda_nara, @dbetular, @germanmartitegui y @marubotanaok están listos para que disfrutes este increíble vuelo desde el lunes 28 a las 22.15 🤩 Ajustate el delantal, que los participantes ya están llegando 🧑‍🍳", comunicó el canal de las pelotas.

De acuerdo con la información que trascendió, el reality estaba programado para iniciar sus grabaciones dentro de dos semanas; sin embargo, tuvieron que adelantarlas para llegar más rápido a la pantalla de Telefe.

Los participantes confirmados son: