Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Solange Abraham se consagró campeona de la temporada 2026 de Gran Hermano luego de que en la jornada se registró un récord de casi 30 millones de sufragios.

Después de haber pasado 172 días, además de los 126 que pasó en la temporada de 2011 y acumular un total de 298 de encierro, la flamante campeona se quedó con el premio mayor de $70 millones, una casa y el trofeo realizado por el orfebre Payarols.

Por su parte Yipio se quedó con los $20 millones y pasó 193 días en el encierro. Ambas participantes convivieron con grandes rispideces durante la estadía, afrontaron peleas hasta los últimos momentos y mostraron que pertenecen a distintos bandos.

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Al retirarse, Yipio sostuvo emocionada: "Me llevo a toda esta gente que conocí en la casa y me hicieron la estadía mucho más amena, ya gané, aunque la ganadora es Sol". Por su parte, Solange se deshizo en gritos de "gracias" y "Vale la pena todo". Además, retomó: "Ganamos, gracias Big".

El conflicto entre Yipio y Solange deviene de meses atrás, cuando convivían en grupos diferentes. En esa instancia, Carmiña Masi había agredido verbalmente y de manera xenófoba a Jenny Mavinga. Por su parte, la uruguaya se enfrentó a Sol y Cinzia, que salieron en defensa de la paraguaya, mientras que el grupo de la standupera se mantuvo del lado de la afrodescendiente.

En las horas previas, el conductor Santiago del Moro adelantó el fenómeno: “Nunca tuvimos una final así. Hay casi 20 millones de votos, es histórico esto para el formato. Se habla mucho de este cabeza a cabeza, pero aún no hay una ganadora".

"Este no es un juego de gente buena ni de valores, el público premia lo que le gusta. Tenemos a dos jugadoras muy fuertes. Ninguna es más débil. Las dos tienen sus vulnerabilidades y fortalezas", había expresado el presentador.

En tanto, este lunes 14 de septiembre, Charlotte Caniggia se quedó con el tercer puesto, mientras que este miércoles 16 se llevó adelante la gran final y el jueves 17 entregarán los premios correspondientes. (NA)