Diego Torres vuelve a Bahía Blanca con “Mi Norte & Mi Sur Tour”: cuándo toca y dónde comprar entradas

Diego Torres regresará a Bahía Blanca el próximo jueves 26 de noviembre con “Mi Norte & Mi Sur Tour”, la gira con la que recorre Argentina y otros países. El recital comenzará a las 21 en el Club Estudiantes, ubicado en Santa Fe 51.

La presentación forma parte de una nueva etapa del músico argentino, que viene de realizar una gira por Europa, México y Latinoamérica. Durante los próximos meses, además, llevará su espectáculo por distintos escenarios de Argentina, Estados Unidos, Puerto Rico y Uruguay.

Para la fecha en Bahía Blanca, las entradas están disponibles en openshow.com.ar.

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Qué propone “Mi Norte & Mi Sur Tour”

El espectáculo combina canciones de distintas etapas de la carrera de Torres con el material de “Mi Norte y Mi Sur”, su álbum más reciente, lanzado en 2025.

El disco es el decimoquinto trabajo de su trayectoria si se cuentan álbumes de estudio, registros en vivo y recopilaciones. Entre sus canciones se encuentra “Trepando Paredes”, grabada junto a Miranda!.

Además, el repertorio del cantante incluye temas que marcaron sus más de 30 años de carrera, como “Color Esperanza”, “Penélope”, “Tratar de Estar Mejor”, “Guapa” y “Un Poquito”.

Su producción reciente también incluye “Mejor Que Ayer”, canción que dio nombre al álbum publicado en 2024 y que continuó con presencia en los rankings radiales durante 2025, según la información difundida por la producción.

Una gira con varias fechas en Argentina

La agenda argentina de “Mi Norte & Mi Sur Tour” incluye presentaciones en Córdoba, La Plata, Mar del Plata, Junín, Rosario, Santa Fe, Mendoza, Bahía Blanca y Neuquén.

La parada bahiense será el 26 de noviembre en el Club Estudiantes y dos días después el músico continuará su recorrido en Neuquén. Luego viajará a Montevideo antes de cerrar el año el 6 de diciembre en el Movistar Arena de Buenos Aires.

La gira se suma a un recorrido internacional que durante 2026 llevó a Torres por ciudades de España, México y Perú, entre otros destinos. La propuesta pone el foco tanto en su nuevo material como en las canciones más conocidas de su discografía.

En Bahía Blanca, el show está anunciado para las 21 del jueves 26 de noviembre, en Club Estudiantes, Santa Fe 51. Las entradas pueden adquirirse en openshow.com.ar.