Vivaldi y Piazzolla se encuentran en Bahía: llega Camerata Rosario

¿Qué tienen en común las estaciones de Vivaldi y las de Piazzolla? Mucho más de lo que podría parecer.

Camerata Rosario llega a Bahía Blanca con Las 8 Estaciones, uno de sus proyectos artísticos más representativos, en el que las célebres Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi dialogan con las Estaciones Porteñas de Astor Piazzolla.

La propuesta pone en encuentro dos épocas, dos estilos y dos maneras de interpretar el paso de las estaciones: desde la música barroca de Vivaldi, compuesta en 1721, hasta el universo urbano y profundamente argentino construido por Piazzolla a través del tango.

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Con dirección de Danisa Alesandroni y violín solista de Jeremías Petruf, las obras se interpretan de manera intercalada, permitiendo descubrir en vivo los puntos de contacto entre ambos compositores y cómo Piazzolla transforma y reinterpreta el lenguaje de Vivaldi desde una mirada contemporánea.

Una propuesta diferente para quienes disfrutan de la música y también para aquellos que quieran acercarse a un concierto que combina tradición, tango y una puesta artística con identidad propia.

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