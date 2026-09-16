Wanda Nara tendrá su propio reality show: dónde se podrá ver y cuándo se estrena

La empresaria y conductora Wanda Nara tendrá su propio reality show en la plataforma Disney+, según confirmó ella misma con una publicación en sus redes sociales en las últimas horas.

De acuerdo con la información que trascendió, la mediática protagonizará una serie que seguirá los distintos puntos de su polémica vida; amor, trabajo y los escándalos que la rodean. El proyecto se titularía "Lo querías. Lo tenés" y se espera que tenga seis episodios.

El proyecto audiovisual inició sus grabaciones en Italia, Argentina y Uruguay, y la producción continuará desarrollándose durante los siguientes meses.

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El videoclip, que difundieron la empresaria y la cuenta oficial de Disney Latinoamérica, la muestra a Wanda con su look de "mujer de negocios" yendo a firmar el contrato; tiene un giro cuando, en vez de firmar con una lapicera, elige firmar el documento con un labial de su propia marca.

"Nos entusiasma muchísimo compartir este proyecto con vos y empezar juntos esta nueva aventura. Qué lindo tenerte con nosotros", le mando la plataforma a Wanda, según compartió ella en sus redes.

¿Cuándo se estrena la serie?

La plataforma aún no reveló la fecha de estreno, simplemente anunció que la misma llegará "muy pronto" y estará disponible únicamente en Disney Plus. La producción está a cargo de Komodo Studio y contará con seis capítulos.

Este nuevo proyecto promete mostrar un costado nunca antes visto de una de las figuras mediáticas de la televisión argentina, de la cual se conoce mucho. No solo se podrá ver su faceta de mediática, sino que también la mostrará siendo madre, mujer de negocios y empresaria. (NA)