Susana Giménez confirmó que no vuelve a la televisión

La diva de los teléfonos Susana Giménez confirmó que su vuelta a la televisión no sucederá este año y que la misma aún no tiene fecha. Además, habló por primera vez de los avances de su proyecto autobiográfico.

En declaraciones a Intrusos (América TV), la Su contó que "por ahora, este año no" volverá a la pantalla chica porque está trabajando en su proyecto audiovisual. Si bien mencionó una "película" autobiográfica, algunos medios hablaron de una serie de ocho episodios, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

“No, por ahora no. Por este año no, porque tengo que hacer un documental que voy a hacer y después empezar la película”, confirmó. “La semana que viene tengo que filmar la película, eso es muy largo”, agregó sobre la lista de proyectos pendientes.

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En ese sentido, aseguró que la película que seguirá su vida y trayectoria contará la “verdad” completa. Además, aclaró que “todavía no” tiene a las actrices elegidas.

Ante la consulta sobre su amistad con Mirtha Legrand, reveló que mantuvo una comunicación reciente con ella: "Le mandé 700 mensajes, que era una súper Chiqui, que iba a salir perfecta. Todo el amor que le tengo y la admiración, ella lo sabe. La amo con toda mi alma".

Además, habló sobre Moria Casán, el éxito de su serie biográfica y su vínculo: "Ya sé, ahora está tranquila, exitosa. La entiendo y siempre nos hemos querido, nunca tuvimos un sin y no, yo nunca le contesté a las cosas que me decía, pero bueno, pero la entiendo".

Por último, se refirió a cómo fue interpretado el humorista Jorge Porcel: "Porcel era bastante, era más o menos con las chicas, con nosotros no porque no teníamos más remedio, era un amor, pero con las chicas era bravito, muchas veces bajaban llorando del escenario y esas cosas". (NA)