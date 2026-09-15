Fuerza Profes: cuando la vida en la escuela también se convierte en humor

Ser docente tiene sus momentos de vocación, paciencia y orgullo. Y también otros en los que mantener la cordura parece una tarea bastante más difícil. De esas situaciones —y de muchas otras que forman parte de la vida cotidiana en las escuelas— se nutre “Fuerza Profes”, el stand up del Profe Javier Guerrero.

El espectáculo aborda con humor la burocracia, los cambios permanentes, el vínculo con estudiantes y familias, las reuniones, la sala de profesores, el desgaste emocional y esas pequeñas escenas del día a día que cualquier docente podría reconocer.

Javier, que ganó popularidad en redes sociales con su personaje “El Profe”, lleva ahora esas experiencias al teatro para reírse de la profesión, pero también para mirarla desde un lugar crítico, humano y reflexivo. La propuesta invita a docentes y a todos aquellos que forman parte del mundo educativo a reconocerse en escena y compartir una buena dosis de catarsis.

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