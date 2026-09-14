Los Palmeras será el espectáculo principal de la fiesta de Coronel Pringles

La banda Los Palmeras será el espectáculo principal de las actividades por el 144º aniversario de Coronel Pringles.

La celebración se desarrollará entre el jueves 25 y el sábado 26 próximos, e incluirá actividades protocolares, propuestas culturales, el tradicional desfile de instituciones y una gran fiesta popular con espectáculos musicales.

Además, la entrada será libre y gratuita.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Desde la comuna también se indicó que los festejos incluirán reconocimientos a vecinos destacados, una amplia propuesta gastronómica y la participación de emprendedores, artesanos y feriantes de la zona.

Las actividades comenzarán el jueves 24, a las 11, con el acto protocolar en el Monumento al Centenario, en Frondizi y 25 de Mayo. La apertura estará a cargo de la cantante Pamela Halter, quien entonará el himno nacional.

Durante el acto serán reconocidos los doctores José Eugenio Maison y Juan Antonio Sansó como Vecinos Distinguidos del Partido de Coronel Pringles, mientras que la doctora Mikele Amondarain será distinguida como Embajadora Educativa y Científica.

Posteriormente, el Taller Municipal de Folklore para personas con discapacidad y el cuerpo de baile del Fogón de los Gauchos presentarán "La esquila". También actuarán la banda y orquesta de la Escuela Municipal de Música.

Desde las 20, en el auditorio Juan Carlos Thorry de la Casa del Bicentenario, se presentará el Tomo 5 de Voces al Papel, y el grupo Nudos de narración oral escénica para adultos será el encargado de compartir fragmentos del anecdotario pringlense.

Al día siguiente, viernes 25, se presentará la Comedia Municipal en la Casa del Bicentenario, con la obra "Una del pago".

Por último, el sábado 26 será la Gran Fiesta del Aniversario. Desde el mediodía habrá un amplio patio de comidas, stands de emprendedores locales, artesanos y feriantes de la zona, además de juegos y espectáculos para toda la familia. Además, el DJ Nicolás Armario musicalizará la jornada.

Luego, a las 14, el intendente Lisandro Matzkin hablará a los presentes y encabezará el Gran Desfile de Instituciones del distrito, que contará con el acompañamiento de la Banda Curamalal del Regimiento de Infantería Mecanizado N° 3 de Pigüé y la Banda Ceferino Namuncurá de Coronel Pringles.

Posteriormente, a las 16 comenzarán los espectáculos musicales, con la presentación de la banda de cumbia pringlense 70/30, seguida por Sebastián Prieto. Más tarde será el turno de la banda bahiense Kaiser Carabela y, como antesala para el gran show final, la presentación de la pringlense Ayelén Reguera.

El momento más esperado llegará a las 19.30 con el broche de oro de la celebración: la presentación de Los Palmeras.

En el cierre de la fiesta habrá un espectáculo de fuegos artificiales amigables, de bajo impacto sonoro. La velada continuará con Nico Armario DJ, quien volverá a subir al escenario. (Agencia Coronel Pringles)