Un delincuente con amplio prontuario fue detenido por un violento robo en Patagones

Personal de la UIDDI Patagones, junto a un grupo de Comando Patrulla Rural Patagones, uno de la Estación Comunal Patagones y personal Policial del Puesto de Cardenal Cagliero, lograron la aprehensión de un hombre, de 30 años, acusado de un violento robo en la cabecera del distrito.

La detención se llevó a cabo en Cagliero, lugar de residencia de uno de los delincuentes.

Fuentes policiales indicaron que las investigaciones se inician a raíz de tomar conocimiento de una denuncia realizada por un vecino, quien expresó que fue víctima de un robo por parte de dos sujetos al momento que se encontraba durmiendo junto a su pareja, quienes le exigían dinero, donde se trenzaron en lucha, tras haber encerrado previamente a su pareja en el baño.

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La mismas se escapa pidiendo auxilio a los vecinos, lo que motivó a los agresores a emprender la huida a pie. Por el hecho, el denunciante sufrió una herida en el pecho provocada aparentemente por un arma blanca.

Al mismo tiempo, constataron la falta de dos teléfonos celulares, un IPhone 16 de color celeste y un Xiaomi Modelo 03 de color negro.

A partir de tareas investigativas de la UIDDI Patagones y el GTO Patagones, se logra identificar a los sujetos, “quienes poseen gran historial policial por diversos delitos contra la propiedad y las personas”, por lo que se solicita a la Fiscalía interviniente la correspondiente orden de allanamiento para los inmuebles, uno ubicado en la localidad de Cardenal Cagliero y otro de ellos en el barrio el Progreso, de Carmen de Patagones.

El allanamiento fue dispuesto por el Juzgado de Garantías N° 4, a cargo de la Jueza Marisa Prome, mediante la cual se procedió a la citada aprehensión de uno de ellos sujetos y el secuestro de una escopeta calibre 28 y una caja de municiones, quedando a disposición de la UFIJ N° 11 y el Juzgado de Garantías N° 4 de Bahía Blanca. (Agencia Patagones)