Saldungaray respira bienestar: lavandas, yoga, música y tradición entre las sierras

Anahí González Pau agonzalez@lanueva.com Licenciada en Comunicación Social egresada de la Universidad de La Plata. Docente en nivel superior. Redactora de La Nueva desde 2010. En LU2 Radio Bahía Blanca tiene la columna "Buenas buenas" y se desempeña como redactora creativa. Es especialista en cubrir historias humanas de superación. Además, es profesora de yoga.

Saldungaray se prepara para vivir una jornada diferente, en la que el paisaje serrano, las lavandas, el yoga, la música y las tradiciones folklóricas serán los protagonistas.

El próximo 18 de septiembre, desde las 14, el Predio de Turismo de la localidad será escenario de “Saldungaray respira wellness entre las sierras. Lavandas, música, yoga y tradición”, una propuesta que incorporará al distrito de Tornquist al movimiento internacional World Wellness Weekend (WWW).

La actividad será libre y gratuita, aunque algunas de las propuestas tendrán cupos limitados y requerirán inscripción previa.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La iniciativa es liderada por Carina Di Caro, designada oficialmente como City Coordinator del World Wellness Weekend para el partido de Tornquist, junto con el Municipio de Tornquist, la Asociación de Turismo Comunitario de Saldungaray (ATUCOS) y los Talleres Folclóricos Municipales.

La propuesta busca poner en valor una forma de turismo vinculada con el bienestar y, al mismo tiempo, con los atractivos naturales y culturales de la comarca serrana.

Una experiencia para todos los sentidos

La jornada comenzará a las 14 con la apertura oficial en el Predio de Turismo.

A las 14.15 tendrá lugar una cata de lavandas, una experiencia sensorial guiada por Carina Di Caro, de Aroma a Campo by Carina Di Caro, que permitirá conocer las características y secretos de esta planta emblemática.

La actividad tendrá cupos limitados.

A las 15.30 será el turno del yoga al aire libre, con una clase a cargo de Padma Yoga Ayurveda, dirigida por Virginia Patricia García Abarzúa. Quienes participen deberán llevar su propia colchoneta o mat.

La música también tendrá un papel central durante la jornada, con una ambientación sonora especialmente diseñada para favorecer la relajación y acompañar las distintas actividades.

El cierre llegará a las 17, cuando los Talleres de Folklore Municipal presenten bailes tradicionales, como una manera de recuperar y celebrar las expresiones culturales propias de la región.

Además, ATUCOS estará a cargo de una propuesta gastronómica con servicio de buffet.

La jornada contará también con una cobertura audiovisual aérea mediante drones realizada por Ventania Aérea.

Bienestar, naturaleza y comunidad

El World Wellness Weekend es un movimiento internacional sin fines de lucro que propone promover hábitos saludables y el bienestar integral. La iniciativa tiene presencia en más de 187 países y plantea cinco grandes pilares: sueño, nutrición, movimiento, cuidado personal y propósito.

En ese contexto, la actividad de Saldungaray busca adaptar esa mirada global a la identidad local, aprovechando el entorno natural de las sierras y sumando propuestas vinculadas con la producción, el turismo, la cultura y la vida comunitaria.

La jornada cuenta con el acompañamiento de la Delegación de Saldungaray, los Talleres Folclóricos Municipales de Saldungaray, Sierra de la Ventana y Villa Ventana, el sector turístico local, el Museo del Mate en Sierra y Agua Mineral El Abra, entre otras instituciones y emprendimientos.

La intención de los organizadores es que vecinos y visitantes puedan hacer una pausa de la rutina, conectarse con el entorno y disfrutar de una experiencia de bienestar en contacto con la naturaleza.

Cómo participar

Todas las actividades son gratuitas. Debido a que algunas propuestas tienen cupos limitados, se requiere inscripción previa.

Para reservar un lugar, los interesados deben comunicarse por WhatsApp con Patricia al +54 9 291 520-7213.