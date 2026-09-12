Murieron tres pescadores y otros dos siguen desaparecidos en Guaminí

Sobre la medianoche del sábado se confirmó la muerte de tres hombres en Laguna del Monte, partido de Guaminí, mientras las autoridades buscaban a otros dos tripulantes de una lancha utilizada para la práctica de pesca deportiva que sufrió un siniestro.

Las víctimas fueron identificadas como José Domingo Carrizo (84 años), oriundo de San Isidro; Carlos Augusto Pérez (71), de Capital Federal y José Luna (70). Por el momento no se indicaron los nombres de los dos restantes.

El grupo viajaba en una lancha, eran un guía y 4 pescadores, y mientras pescaban la embarcación se dio vuelta de campana por motivos aún no esclarecidos.

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Personal de Bomberos Voluntarios Guaminí y Defensa Civil trabajaron en la zona hasta hallar los cuerpos sin vida. Las tareas continuarán en el sector con los equipos de emergencia.