“Legados de Familia”: historias de Viedma y Patagones que buscan preservar la memoria

Luego de su presentación oficial, realizada en mayo en la Sala Alberto de Paula del Museo Histórico Regional Emma Nozzi, las autoras locales Lidia Bárbara, Sonia Belloso y Daniela Damboriana presentaron Legados de Familia en la Biblioteca Pública Municipal de Carmen de Patagones.

El libro nació a partir de la amistad que las tres construyeron durante el profesorado de Historia y de un interés común: recuperar las raíces familiares y dejar documentadas esas historias para las nuevas generaciones.

Durante el encuentro, las autoras invitaron a los presentes a recorrer nueve relatos biográficos protagonizados por hombres y mujeres que vivieron durante los siglos XIX y XX en Viedma y Patagones.

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Cada una compartió detalles del proceso de creación de la obra y destacó la importancia de recuperar los recuerdos, documentos y testimonios vinculados con los antepasados.

“Siempre charlábamos de nuestras familias y de dónde vinieron; entonces un día decidimos empezar a escribir sobre todas esas cosas bien guardadas para que luego les sirva a nuestros hijos y nietos tener la historia bien documentada”, explicaron.

Los textos combinan elementos de ficción y biografía y conforman una obra que permanece abierta a nuevos aportes. Durante la investigación y el proceso de escritura fueron apareciendo datos aportados por otros familiares, que permitieron completar y enriquecer las historias.

De esta manera, Legados de Familia no solo recupera las trayectorias de distintos hombres y mujeres, sino que también propone preservar una parte de la memoria social de Viedma y Patagones a través de las historias transmitidas de generación en generación.

La presentación contó con la presencia de la directora de Cultura, Natalia Gorosito Labat, además de escritores, docentes, familiares, amigos y público en general. (Agencia Patagones).