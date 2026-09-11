Preocupación por casos de abigeato en campos de Villarino

Productores de la zona de Villarino están preocupados por algunos casos de abigeato ocurridos recientemente en campos de esa zona.

Uno de ellos manifestó que en los últimos días sufrió un episodio de esas características en un establecimiento situado en cercanías de Médanos.

"El martes a la tardecita estaba en el campo y antes de irme hice un recorrido perimetral del alambrado, entonces descubrí que había un tramo que estaba cortado. No tenía luz, entonces, pensando que podían haber ingresado cazadores, lo levanté y me volví al pueblo. Al otro día regresé temprano y encontré el rastro de un vehículo que había accedido al campo a través de un bordo. Llegué hasta un lugar donde había manchas de sangre y rastros de que hubieran despanzado a las dos vaquillonas. Se las llevaron completas", indicó Nahuel Rivademar en declaraciones al programa Panorama de LU2.

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"Supongo que ingresaron con una camioneta bastante alta o armada, porque el bordo está alto y con los animales cargados no lo tocaron", agregó.

También sostuvo que un productor vecino dos hechos similares.

"En una oportunidad le rompieron una tranquera y en la restante cortaron el alambre y los dejaron parados antes de irse".

Continuó diciendo que "escuché de otros casos que los productores no se animan a denunciar y pasan a ser comentarios de pueblo, pero serían hechos recientes".

Finalmente, Rivademar sostuvo que lo ocurrido le causa pérdidas económicas muy grandes.

"Soy un productor chico. Este año tuve la posibilidad de alquilar más campo y esas vaquillonas son recría propia. Además es una pérdida a futuro, porque estos animales también iban a ser madres".