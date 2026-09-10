Modifican el alerta amarillo en Bahía Blanca y la zona: vientos más intensos y mayor extensión

El Servicio Meteorológico Nacional ratificó el alerta amarilla por fuertes vientos para Bahía Blanca y la zona para la jornada de mañana. Además, extendió el período de incidencia, así como las velocidades que podrían alcanzar las ráfagas respecto de la primera advertencia.

El ente señaló que la advertencia rige para los distritos bonaerenses de Villarino, Patagones, Bahía Blanca, Puan, Coronel Rosales, Adolfo Alsina, Guaminí, Coronel Suárez, Saavedra, Coronel Pringles, Tornquist, Coronel Dorrego y Monte Hermoso.

También incluye a gran parte de las provincias de La Pampa y Río Negro.

En nuestra región, el fenómeno se extenderá entre las 6 y la medianoche del viernes.

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"El área será afectada por vientos del sudeste con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h", se indicó.

Por ello, desde el SMN se emitió una serie de recomendaciones, entre las que se encuentran evitar salir; retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos; cerrar y alejarse de puertas y ventanas; no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, y tener precaución al conducir.