Aseguran que Milei viajaría a Bahía Blanca la semana próxima: cuáles serían los motivos de la visita presidencial

El presidente Javier Milei llegaría a Bahía Blanca el próximo viernes, en el marco de una posible recorrida por los diferentes proyectos habilitados por el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) en la ciudad, según trascendió en las últimas horas.

Según las fuentes consultadas por La Nueva., el jefe de Estado tendría pensado recorrer las instalaciones de las empresas que accedieron al Régimen -las únicas que actualmente cumplen ese requisito a nivel local son Fértil Pampa (de Pampa Energía), Mega y TGS- aunque por el momento no se conocen mayores precisiones sobre su agenda ni quiénes lo acompañarían en su comitiva.

De confirmarse esta versión, sería la tercera visita de Milei a Bahía: el mandatario llegó por primera vez a la ciudad el domingo 17 de diciembre de 2023, un día después del feroz temporal que causó la muerte de 13 personas y graves destrozos en la ciudad.

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Milei, que había asumido apenas una semana atrás, viajó acompañado por su hermana y secretaria general Karina Milei, y los entonces ministros Guillermo Francos (Interior), Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa) y Sandra Pettovello (Capital Humano).

Aquella mañana se reunió en la sede comunal de Alsina 65 con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el intendente Federico Susbielles para coordinar la asistencia y evaluar los daños dejados por el temporal en toda la ciudad.

“Estoy perfectamente confiado en que ustedes van a poder lograr resolver esta situación de la mejor manera posible con los recursos existentes”, dijo durante su breve estadía.

El segundo paso fue el miércoles 12 de marzo de 2025, cuando viajó para supervisar los operativos de asistencia luego de la dramática inundación del viernes 7, que dejó 18 víctimas fatales, centenares de heridos, miles de evacuados y un grado de destrucción de casas, comercios e infraestructura pocas veces visto.

En aquella oportunidad, estuvo cerca de cuatro horas en compañía de su hermana Karina, Guillermo Francos (jefe de Gabinete) y Patricia Bullrich (ministra de Seguridad).

La comitiva oficial recorrió la zona del canal Maldonado, la Planta Potabilizadora Patagonia y el hospital de campaña montado en el Bahía Blanca Plaza Shopping.