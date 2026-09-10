Robó en una escuela, escapó en colectivo y lo atraparon gracias a las cámaras

Un hombre fue aprehendido esta tarde luego de sustraer dinero del interior de la Escuela Primaria Nº 17, ubicada en el Parque de Mayo.

Se trata de Mauricio Mardones, de 34 años, quien, según informaron desde la Comisaría Segunda, había robado 220.500 pesos en efectivo pertenecientes a una docente de 50 años.

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El hecho ocurrió en el establecimiento situado en Passo 1441.

Tras cometer el ilícito, Mardones intentó escapar y fue captado por las cámaras del Centro Único de Monitoreo (CEUM) cuando abordó un colectivo de la línea 503, interno 38.

A partir del seguimiento realizado mediante el sistema de monitoreo se lo pudo interceptar, alrededor de las 16:30, en Paunero al 200.

Se secuestraron prendas de vestir y el dinero sustraído, que posteriormente fue restituido a la damnificada, y quedó a disposición de la UFIJ Nº 15 del DJBB.