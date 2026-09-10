El pronóstico: cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 11 de septiembre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronostica para este viernes 11 de septiembre una jornada con una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 10 en Bahía Blanca.
En la mañana, el tiempo será nuboso con precipitaciones y viento fuerte con ráfagas muy fuertes desde el sudeste, y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Por la tarde el tiempo se presentará nuboso con precipitaciones y viento fuerte en disminución a regular del sudeste. El índice UV se prevé normal y la visibilidad continuará buena.
La noche, en tanto, será fría con precipitaciones remanentes, y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 6 grados .