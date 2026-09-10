El pronóstico: cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este viernes 11 de septiembre una jornada con una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 10 en Bahía Blanca.

En la mañana, el tiempo será nuboso con precipitaciones y viento fuerte con ráfagas muy fuertes desde el sudeste, y buena visibilidad.

Por la tarde el tiempo se presentará nuboso con precipitaciones y viento fuerte en disminución a regular del sudeste. El índice UV se prevé normal y la visibilidad continuará buena.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La noche, en tanto, será fría con precipitaciones remanentes, y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 6 grados .