Mediático abogado porteño buscará que no prescriba la causa Del Valle

El abogado porteño Roberto Castillo, quien es pareja de la modelo y bailarina Cinthia Fernández, asumió como parte querellante en la causa de violación por la cual se dictó la prescripción de la acción penal contra Alberto Del Valle.

De perfil mediático, el letrado que se encarga de asesorar a distintas figuras del espectáculo ya realizó su presentación de manera formal, según confirmaron fuentes judiciales.

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Castillo apoyará a su colega Yamila Segovia, hermana de la chica que fue abusada por Del Valle cuando tenía 11 años.

El hombre actualmente está detenido en la cárcel de Saavedra por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, ya que a lo largo de los más de 15 años que estuvo prófugo por el otro caso no afrontó sus obligaciones frente a cuatro hijos, entre ellos el pequeño que nació producto de la violación

Dos jueces de Garantías (Claudia Olivera y Guillermo Mércuri) coincidieron en que, más allá de sus posiciones personales, la causa por el delito sexual está prescripta.

Sin embargo, la querella apeló y ahora la decisión está en manos de la Sala I de la Cámara Penal de nuestra ciudad.

Apelarán a una herramienta jurídica

La propia Cinthia Fernández, a través de su cuenta de Instagram, hizo una secuencia de videos sobre el desarrollo del caso y remarcó que el objetivo de su pareja es "agotar las herramientas legales para intentar revertir esta situación y que el caso quede impune".

La influencer, que a su vez es estudiante de Derecho, explicó que a su criterio existe una herramienta jurídica que todavía no se utilizó.

"No estamos pidiendo que se viole una ley. La prescripción puede interrumpirse con otro delito y hoy está involucrado por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Buscamos un pedido de prórroga de la prescripción, que se condene a Del Valle por este nuevo delito y que tenga efecto interruptivo sobre la prescripción", sostuvo.

También pedirán que los camaristas, antes de tomar una decisión, escuchen a la víctima del delito.

Fernández dijo que pese a tener con Castillo una importante carga horaria y de responsabilidades van a tratar de que "este hijo de su madre no quede libre".