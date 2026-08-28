El abusador Alberto Del Valle seguirá preso pero por otro delito

Alberto Martín Del Valle (56), detenido el pasado fin de semana en Florencio Varela, luego de estar prófugo casi 15 años por violar a una niña de 11 en Puan, continuará preso.

Así lo dispuso esta tarde el juez de Garantías Guillermo Mércuri, quien rechazó el hábeas corpus formulado por la defensa de Del Valle.

Si bien la discusión estaba centrada en si la causa por el delito sexual está prescripta o no (una jueza de Garantías ya había dispuesto su sobreseimiento), el juez Mércuri decidió mantenerlo privado de la libertad pero por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.

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Es que Del Valle, durante la larga clandestinidad, no cumplió con su obligación de asistir alimentariamente a sus 4 hijos menores.

En el caso del grave ataque sexual, Mércuri coincidió con su colega Claudia Olivera en cuanto a que la acción penal está extinguida y ordenó el sobreseimiento de Del Valle por abuso sexual agravado y aborto en grado de tentativa.

El magistrado respondió al pedido de la Cámara Penal (había dejado en suspenso el sobreseimiento al pedir profundizar los informes de antecedentes para saber si no se había interrumpido la prescripción) y aclaró que, tras extraerse las huellas dactilares actualizadas del sospechoso, se confirmó que no existían condenadas en su contra durante el tiempo de la fuga.

Fuera de término

El juez de Garantías aclaró que la denuncia por el incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar se radicó el 20 de mayo de este año, fuera del plazo de prescripción de 12 años, que venció el 31 de octubre de 2021, con respecto al delito sexual.

De esa manera descartó los pedidos de la fiscal Leila Scavarda y la abogada querellante Yamila Segovia, quienes consideraban que esos delitos habían interrumpido el plazo de prescripción.

Mércuri aclaró, además, que se requiere para ello que por el delito interruptor exista una sentencia firme, que lógicamente acá no había porque la denuncia se realizó recién en mayo último.

"Sin perjuicio de lo dispuesto, y pese en punto a los delitos referidos cesa el estado de detención del imputado, el presente pronunciamiento no determinará la libertad de Alberto Martín Del Valle, por cuanto continúa detenido en orden a los delitos referidos de incumplimiento de deberes de asistencia familiar en cuatro hechos", explicó Mércuri.

En caso de llegar a juicio y sostenerse el concurso real de delitos por el incumplimiento de deberes familiares (tal como cree el juez Mércuri), Del Valle podría recibir una pena importante.

El concurso real de delitos se da cuando concurren de modo simultáneo o sucesivo varios hechos delictivos de un modo independiente y realizados por la misma persona.

De la misma manera, la potencial sanción contra el hombre puede llegar a ser alta si se comprueba que ocultó o cambió de nombre sus bienes para eludir esa responsabilidad, tal como sostiene la querella, encabezada por la abogada Yamila Segovia, hermana de la víctima del abuso.