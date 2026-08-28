Test de drogas a funcionarios: qué opinan los seguidores de La Nueva.

La discusión sobre si los funcionarios públicos de Bahía Blanca deberían someterse a controles para detectar el consumo de drogas encontró una respuesta mayoritariamente favorable entre quienes participaron de una encuesta de La Nueva.

La pregunta fue concreta: "Un proyecto en el HCD propone realizar test de droga a funcionarios de Bahía. ¿Estás de acuerdo?"

El 94 % de los participantes eligió "Sí, del primero al último". En tanto, un 3 % respondió "No, lo que hagan en privado es su problema" y otro 3 % optó por "Me resulta indiferente".

El resultado surgió de una consulta realizada a través de Instagram y, por lo tanto, refleja exclusivamente la opinión de los usuarios que decidieron participar y no puede tomarse como una medición representativa del conjunto de los bahienses.

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La encuesta se realizó luego de que el concejal Carlos Alonso (La Libertad Avanza) presentara en el Concejo Deliberante un proyecto para crear un programa de "Integridad, Prevención y Aptitud para el Ejercicio de la Función Pública".

El texto plantea controles toxicológicos para funcionarios y trabajadores municipales, con el objetivo de detectar el consumo de sustancias psicoactivas ilegales que pudiera afectar el desempeño de sus tareas.

Entre quienes quedarían alcanzados se encuentran el intendente, los concejales, los integrantes del gabinete político, directores, delegados municipales y autoridades superiores de organismos descentralizados, entre otros.

También se incluye al personal que realiza tareas consideradas de riesgo o sensibles para la seguridad propia o de terceros, como la conducción de vehículos y maquinaria pesada o el manejo de sustancias peligrosas.

Según el proyecto, los estudios deberían realizarse dentro de los primeros 30 días posteriores a la asunción o designación, según corresponda, y repetirse al menos una vez al año de manera aleatoria. La propuesta contempla además un mecanismo de confirmación para los resultados preliminares positivos.

"Tienen que dar el ejemplo"

El resultado de la encuesta también estuvo acompañado por distintos comentarios de vecinos que expresaron sus argumentos a favor de los controles.

"Ellos trabajan para el pueblo y tienen que dar el ejemplo de una vez", sostuvo una participante.

Otros fueron más breves y consideraron que la medida debería ser algo habitual. "Algo básico", escribió un vecino.

La discusión también apareció vinculada a la seguridad vial. "Anda mucha gente drogada al volante. Deberían de recaudar más, con controles", señaló una vecina.

También hubo críticas dirigidas directamente a los funcionarios: "De honorable no tienen nada, debido a que cobran", manifestó otro participante.

La conversación continúa ahora en el sitio de La Nueva., donde se habilitó un foro con la misma pregunta y las mismas opciones de la encuesta realizada en Instagram. Los lectores pueden participar de la consulta y dejar su opinión.