Todavía no citaron a declarar al concejal que denunció amenazas contra él y sus hijos

La Justicia aún no citó a declarar a un concejal que recibió amenazas contra él y sus hijos luego de una votación en el Concejo Deliberante sobre dos jóvenes que se filmaron mientras mataban a un coipo (nutria).

La viralización de ese video había generado gran indignación social en todo el país y la presidenta del Concejo, Gisela Caputo (Pro), propuso declarar personas no gratas en Bahía Blanca a ambos jóvenes, estudiantes universitarios oriundos de Huanguelén, proyecto que finalmente no reunió los votos suficientes. En cambio, sí se aprobó una iniciativa para repudiar ese acto de crueldad animal.

En medio del fervor luego de aquella sesión del deliberativo, gente que apoyaba la frustrada declaración de personas no gratas comenzó a difundir en redes sociales los nombres de los concejales que no acompañaron dicha propuesta, a modo de escrache.

Así fue que ese grupo de ediles comenzó a recibir todo tipo de insultos y amenazas, aunque lo más grave sucedió con Claudio Carucci, del bloque oficialista Unión por la Patria.

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Uno de los mensajes más agresivos en su contra, firmado por la cuenta de Instagram @malenarodriguez_, decía: "De defender asesinos no se vuelve, cuidá mucho a tus hijitos (NdelaR: la usuaria de Ig dio los nombres de los pequeños), se va a hacer justicia social de por vida".

Presentada la denuncia ante el fuero provincial a mediados de junio, el funcionario amenazado todavía no fue citado a declarar para exponer su caso.

Los escraches

Una particularidad de los mencionados escraches en redes es que también provinieron de dos colaboradores estrechos de la presidenta Caputo. Se trata de Lorena Haag y Emiliano Aguirre, este último integrante del Observatorio del Buen Uso de Redes Sociales, órgano que también promueve la citada titular del deliberativo para trabajar contra la violencia y los discursos de odio.

Sus respectivas cuentas de Instagram son @loresha19 y @emilianoobahia.

Esas publicaciones con la "lista negra", también replicadas por asociaciones proteccionistas de animales y otros usuarios, se realizaron en medio de una fuerte efervescencia social con el objetivo de generar hostigamiento, lo cual derivó en las mencionadas amenazas.

Los concejales que no acompañaron el proyecto de declarar personas no gratas a los matadores del coipo argumentaron que la única vez que se dictó esa calificación a alguien en Bahía Blanca fue al represor Alfredo Astiz en la década del 90. Además, agregaron que la Justicia ya había tomado intervención en el caso de maltrato animal y, por lo tanto, los mecanismos del Estado previstos para estas situaciones estaban funcionando.

Por el delito de las amenazas posteriores, aún no se conocen actuaciones.