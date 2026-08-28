Detuvieron a una mujer en un allanamiento en barrio Pedro Pico

El personal de la DDI de nuestra ciudad realizó un allanamiento en el barrio Pedro Pico, luego de recibir una denuncia indicando que había una mujer que estaba vendiendo estupefacientes, en un domicilio de Calle Pueyrredón al 1000.

Con las pruebas recolectadas luego de un proceso de investigación encubierta se recibió la orden judicial correspondiente para intervenir en el domicilio. Este se efectivizó con la detención de Celeste Hernández con 800 gramos de marihuana. 8.9 gramos de cocaína, recortes de nylon y demás elementos compatibles con el narcomenudeo.

La aprehendida quedó a disposición de la UFIJNº 19 de Bahía Blanca.