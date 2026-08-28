Por qué quedó en libertad el acusado de una muerte absurda en Tiro Federal

Munilla al 900, donde se produjo la muerte, es una diagonal cercana al parque Independencia.

La jueza de Garantías Marisa Promé dispuso ayer la libertad del joven detenido hace una semana por apuñalar mortalmente a otro frente a su vivienda en el barrio Tiro Federal.

Se trata de Julián Agustín Pintos Parra, de 22 años, cuya situación procesal mejoró, porque para el fiscal Jorge Viego, a cargo de la causa, no se puede descartar que haya sido autor del homicidio de Juan Ignacio Sacur (23), pero con exceso en la legítima defensa.

Entendió Viego que Pintos Parra se defendió (aunque con exceso) de una agresión provocada por la víctima y por ese motivo anunció que no iba a pedir que se convirtiera en prisión preventiva su detención.

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Para llegar a esa conclusión valoró principalmente la declaración de la novia del fallecido -y amiga del acusado-, el resultado de la autopsia (el fallecido solo tendría la herida mortal y lesiones en los nudillos) y la declaración del propio Pintos, según se informó.

Sacur, un exbasquetbolista muy querido en el club Estrella, y que vivía frente a esa institución del barrio San Martín, falleció en el hospital Penna un día después del ataque, tras sufrir una herida con un arma blanca en la zona inguinal izquierda, que le afectó la arteria femoral.

Trascendió que fue la víctima quien se dirigió a la casa de Pintos Parra, en Munilla al 900, para increparlo por alguna reacción (supuestamente un emoji de fuego y algún comentario) que éste habría tenido a un reel relacionado con la novia de Sacur.

Cuando Pintos Parra -oriundo de Villa Regina- llegaba a su vivienda luego de cursar la carrera de Profesorado de Educación Física, se topó con Sacur, quien supuestamente lo atacó a golpes.

En ese contexto el acusado, visiblemente conmocionado, declaró que se defendió y que para ello tomó uno de los cubiertos que guardaba en un recipiente plástico, tipo tupper, en el cual llevaba su almuerzo.

Si bien el joven ya recuperó la libertad desde la comisaría Cuarta, seguirá vinculado a la causa judicial que instruye el titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5.

Se esperan nuevas medidas de prueba. La familia de la víctima habría formalizado la presentación de un abogado.