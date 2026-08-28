Robaron dinero y joyas de una vivienda del barrio San Roque

No se produjeron novedades en la investigación de un violento robo ocurrido ayer en una vivienda del barrio San Roque, donde dos delincuentes redujeron a los propietarios y se apoderaron de dinero y joyas.

El atraco se produjo en un inmueble ubicado en Estomba al 2.100, en el que lo ladrones accedieron por el sector trasero y sorprendieron a las víctimas.

Los voceros mencionaron que los individuos, quienes actuaron encapuchados, redujeron a los dueños y los ataron, para luego apoderarse de dinero en efectivo y joyas.

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Los sujetos escaparon del lugar llevándose una camioneta Toyots Hilux perteneciente a los damnificados, que poco después fue hallada abandonada en el sector de Fabián González al 800.

El hecho es investigado por personal de la comisaría Séptima y la UFIJ Nº 11.