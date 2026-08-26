Proponen realizar exámenes de droga obligatorios a funcionarios de Bahía

El concejal Carlos Alonso (La Libertad Avanza presentó un proyecto para crear un programa "Municipal de Integridad, Prevención y Aptitud para el Ejercicio de la Función Pública destinado para detectar el consumo de drogas en funcionarios públicos de Bahía.

La iniciativa pretende "establecer mecanismos preventivos de detección de consumo de sustancias psicoactivas ilegales que puedan comprometer la aptitud para el adecuado desempeño

de la función pública.

En el proyecto establece que será obligatorio que el intendente, concejales y los integrantes del gabinete político se realicen un examen toxicológico dentro de los primeros 30 días posteriores a la asunción.

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La normativa también alcanza a directores generales, directores y funcionarios de jerarquía equivalente, a los delegados municipales, al presidente, director o autoridades superiores de organismos descentralizados, entes autárquicos y sociedades con participación municipal y al personal municipal que desempeñe tareas calificadas como de riesgo o sensibles para la seguridad propia o de terceros, especialmente conducción de vehículos y maquinaria pesada, manejo de sustancias peligrosas y aquellas que determine justificadamente la reglamentación.

Los mismos deben realizarse dentro de 30 días posteriores a la designación y como mínimo una vez al año de manera aleatoria.

"Los estudios deberán realizarse en establecimientos sanitarios o laboratorios públicos o privados legalmente habilitados y se podrán hacer mediante técnicas de screening científicamente

reconocidas", aclaró.

"Todo resultado preliminar positivo deberá obligatoriamente ser sometido a una prueba confirmatoria mediante metodología de mayor especificidad y sensibilidad aceptada por

la autoridad sanitaria competente a la vez que se aclara que ningún resultado obtenido exclusivamente mediante una prueba de screening podrá ser considerado resultado positivo definitivo ni producir consecuencias administrativas", explicó.

Por último establece que la reglamentación de la ordenanza determinará las sustancias alcanzadas conforme criterios científicos, sanitarios y de pertinencia respecto de la finalidad preventiva establecida por y deberán incluirse como mínimo metabolitos correspondientes a cocaína y cannabinoides, pudiendo incorporarse otras sustancias psicoactivas ilegales cuando existan fundamentos técnicos suficientes.