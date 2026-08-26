Oficializaron el RIGI para la compañía Mega por su proyecto de ampliación en Bahía Blanca

El pedido de adhesión al RIGI de la compañía Mega fue oficializado este miércoles en el Boletín Oficial dando un paso más en vistas a la ampliación de su planta en Bahía Blanca.

Este ingreso al RIGI de Compañía Mega SA Sucursal Dedicada (CMSD), quedó autorizado mediante la Resolución 1381/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, donde se calificó a la iniciativa bajo la órbita del sector de petróleo y gas.

El plan presentado por la empresa contempla una inversión total de US$365.398.669, de los cuales US$359.164.361 corresponden a activos computables. Para cumplir con el requisito legal de desembolso rápido, la compañía se comprometió a invertir US$121.613.889 durante el primer año y US$152.709.106 en el segundo.

La fecha límite pactada para alcanzar la totalidad de la inversión mínima computable es el 1 de octubre de 2027, mientras que el inicio de las operaciones comerciales está previsto para el 28 de febrero de 2029, proyectando una vida útil para el proyecto de 18 años.

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La obra tiene como meta incrementar la capacidad de producción del "Complejo Industrial MEGA" en 1.500 toneladas diarias adicionales de Líquidos del Gas Natural (LGN), que se sumarán a las 5.500 toneladas diarias actuales.

Para lograrlo, CMSD incorporará nueva infraestructura en tres puntos clave: la Planta de Separación Loma La Lata (provincia del Neuquén), el Poliducto "Loma La Lata - Bahía Blanca" (que atraviesa Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires) y la Planta de Fraccionamiento en Bahía Blanca (provincia de Buenos Aires).

Debido a que se trata de la ampliación de un proyecto preexistente que no estaba adherido al régimen, la normativa exige controles estrictos. CMSD operará de forma independiente y llevará una contabilidad separada de su casa matriz, Compañía Mega SA.

Además, la firma presentó un plan de separabilidad con un sistema de monitoreo, trazabilidad y conciliación que garantiza que los incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios del RIGI se apliquen únicamente a las nuevas obras, sin extenderse bajo ningún concepto a la estructura preexistente del Complejo Industrial.

Según el plan presentado por la firma, el 60% del monto total de inversión destinado al pago de proveedores, bienes y obras de infraestructura será para firmas locales durante las etapas de construcción y operación.

Este porcentaje estipulado triplica el piso del 20% que exige la legislación vigente. Adicionalmente, el proyecto incluyó estimaciones de generación de empleo directo e indirecto con integración local.

Con la adhesión consumada, CMSD accederá a los incentivos previstos por la Ley 27.742. Entre ellos se destaca la aprobación de una lista de mercaderías (bienes de capital, informática y telecomunicaciones) que podrán ser importadas bajo franquicias aduaneras.

Asimismo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) creará un CUIT especial para la sucursal dedicada a efectos de aplicar los beneficios tributarios, mientras que el Banco Central (BCRA) implementará los incentivos cambiarios correspondientes, tras haber evaluado que no existen impedimentos para su cumplimiento. (N/A)