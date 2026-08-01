Compañía Mega amplía su capacidad para acompañar el crecimiento de Vaca Muerta

En el año en que La Nueva celebra 148 años acompañando las transformaciones de Bahía Blanca y la región, la ciudad vuelve a ser escenario de una inversión que proyecta su perfil industrial y energético hacia una nueva etapa.

Compañía Mega inauguró y posteriormente puso en marcha su nuevo Tren de Fraccionamiento, una infraestructura que marca el inicio de un nuevo ciclo de expansión vinculado con Vaca Muerta y el sistema energético argentino.

La obra, que demandó tres años de trabajo y una inversión de USD 260 millones, representa un incremento de hasta un 50% de la producción de líquidos del gas natural —NGLs— y responde a la mayor disponibilidad de esos componentes asociada al crecimiento del gas en la Cuenca Neuquina.

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La diferencia entre inaugurar una instalación y ponerla en funcionamiento resulta central.

Con el nuevo tren operativo, la ampliación dejó de ser una obra en ejecución para convertirse en capacidad productiva concreta, de esta forma Compañía Mega puede procesar un mayor volumen de líquidos y fortalecer su participación en el segmento midstream, que vincula los yacimientos neuquinos con el transporte, el procesamiento y la comercialización.

Desde 2001, la empresa consolidó una infraestructura que conecta la Cuenca Neuquina con Bahía Blanca mediante un poliducto de 600 kilómetros. Procesa aproximadamente el 40% del gas natural producido en esa cuenca, es el principal productor y exportador argentino de GLP y gasolina natural y abastece de etano a la industria petroquímica local.

La mayor capacidad de fraccionamiento fortalece el vínculo entre Vaca Muerta, el complejo industrial bahiense y el sistema portuario, una conexión estratégica para agregar valor, abastecer el mercado interno y ampliar las exportaciones.

El nuevo tren constituye la primera etapa de un plan de inversiones programado por USD 650 millones entre 2023 y 2028.

Tras su puesta en marcha, Compañía Mega avanza en una segunda fase por USD 360 millones, presentada en abril bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El proyecto busca ampliar la capacidad de separación, transporte y fraccionamiento de líquidos del gas natural, y contempla obras en Neuquén, Río Negro, La Pampa y Bahia Blanca, incluyendo dos nuevas plantas de rebombeo, ampliaciones y mejoras operativas.

De concretarse en los términos informados, esta etapa permitiría aumentar cerca de un 27% la producción total e incorporar más de 500.000 toneladas anuales adicionales de NGLs.

Alrededor del 80% del volumen incremental iría a la exportación, principalmente como propano, butano y gasolina natural; el resto se orientaría al mercado interno, en especial como etano para la industria petroquímica. Para Bahía Blanca, estas inversiones consolidan una función construida durante décadas: ser un nodo estratégico en el ecosistema productivo argentino, donde confluyen industria, energía, servicios especializados y capacidad portuaria.

También abren oportunidades para proveedores, empleo y actividad económica regional.

A lo largo de sus 148 años, La Nueva fue testigo y cronista de muchas de esas transformaciones. La puesta en marcha del nuevo Tren de Fraccionamiento se incorpora a esa historia productiva: no como un hecho aislado, sino como otro capítulo de la evolución industrial de Bahía Blanca y de su papel en el futuro energético de la Argentina.

