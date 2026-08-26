Lanzaron "hacer que pase", la escuela para emprendedores y pequeños comercios

La Escuela para Emprendedores y Pequeños Comercios "Hacer que Pase", el nuevo espacio de formación liderado por Alejandra Beligoy, quedó formalmente inaugurada en nuestra ciudad.

La misma nace de una necesidad concreta del mundo emprendedor y de los pequeños comercios, que en su mayoría no cuentan con espacios de contención y enfrentan problemáticas sustentables y transversales que dificultan su continuidad y crecimiento, indicaron en un comunicado.

La primera clase, de manera presencial, estuvo a cargo de la actual directora de la UIBB y llevó como título central "El salto invisible: de sobrevivir a escalar en el mundo emprendedor". La formación continuará con otros diez encuentros virtuales.

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Durante la primera cita se abordaron ejes clave como el diagnóstico de las etapas intermedias del emprender, los cambios de enfoque y de paradigmas necesarios para avanzar, y los tres pilares fundamentales para cruzar la etapa intermedia.

En esta primera clase presencial, Beligoy estuvo acompañada por Caro Olazagasti, quien será la próxima disertante de la clase que se dictará el jueves que viene.

La iniciativa cobra especial relevancia en el contexto actual: en Argentina existen más de 33.000 emprendimientos que, en conjunto, facturan 12.000 millones de dólares. En su gran mayoría, se trata de proyectos vinculados a la economía regional y que constituyen el principal sostén de familia.

La escuela es gratuita y también contará con espacios de networking que se llevarán adelante en la sede local de empleados de comercio.