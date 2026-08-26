Qué maniobra le imputan al funcionario de la Aduana bajo sospecha

Uno de los allanamientos realizados el año pasado que habrían sido "ventilados".

Federico Ezequiel Munafó, el alto funcionario de ARCA-Dirección General de Aduanas (DGA) de Bahía Blanca que está bajo sospecha por violación de secretos y encubrimiento, habría ventilado detalles sensibles de una causa, antes de que se realizaran las diligencias de rigor.

La investigación se inició a fines del año pasado, luego de una batería de allanamientos, por infracción a la ley de marcas, que involucró a los locales de la firma X MENOS + PRENDAS, y que estuvieron a cargo de personal de la Policía Federal.

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"Se cree que este empleado filtró información antes de los allanamientos e incluso se habría comunicado con las personas que iban a ser allanadas para ofrecer servicios de un estudio de abogados porteño", comentó un investigador.

Ayer la Prefectura Naval Argentina realizó tres allanamientos -uno en la oficina de Munafó, ubicada en el sexto piso de San Martín 145, y los otros en su vivienda y en la casa de su expareja- y se secuestraron su celular, computadoras y documentación que están siendo evaluados por el fiscal Santiago Ulpiano Martínez.

Mientras tanto, todavía no se fijó fecha para la audiencia de formalización de imputación (un acto del nuevo sistema acusatorio federal que reemplaza a la indagatoria), de la cual participan el juez, el fiscal, la defensa y el imputado, a quien ponen al tanto de los cargos y tiene la posibilidad de declarar.

Munafó habría ingresado en la ex AFIP hace 19 años, de la mano de Ricardo Echegaray (serían parientes), extitular del organismo que fue condenado por administración fraudulenta y hace algunos meses fue echado del ente por parte del gobierno actual.

El sospechoso, a su vez, forma parte de la central del Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA), en función de vocal titular.

Los investigadores creen que la supuesta filtración de datos no sería un hecho aislado y no descartan la existencia de una estructura de corrupción, con otros actores.