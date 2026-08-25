Allanan una oficina de ARCA en Bahía por un "empleado infiel"

Un allanamiento se realiza en estos momentos en una oficina de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en Bahía Blanca.

Se trata de una investigación de la Justicia Federal originada por "un empleado infiel" que aparentemente "filtraba información", según explicaron fuentes allegadas al caso.

El operativo, mediante el cual se procura el secuestro de elementos probatorios -como documentación, material electrónico y dinero-, está siendo llevado a cabo por personal de la Prefectura Naval Argentina.

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ARCA -ex AFIP- tiene en nuestra ciudad la sede central en San Martín 145.

Trascendió que, además de la oficina del organismo, se están allanando dos domicilios particulares.

En la investigación interviene el fiscal Santiago Ulpiano Martínez, de la unidad de Delitos Complejos.

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