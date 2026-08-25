Conflicto de pareja culmina con el secuestro de 31 gramos de cocaína y un detenido

El detenido y el secuestro de la droga

El Comando de Patrullas de la ciudad detuvo en la noche del lunes a un hombre por posesión y presunta venta de estupefacientes, luego de un llamado al 911 por una discusión de pareja en el barrio Villa Gloria.

El personal policial arribó al domicilio y una vez separadas las partes, procedió al cacheo del hombre, identificado como Luciano Javier Paiser de 45 años de edad, que tenía entre sus prendas de vestir dos envoltorios de cocaína, además, una vez realizada la aprehensión y con autorización de la propietaria, se revisó el lugar encontrando debajo de una cama una escopeta calibre .28 y un portacartuchos con 12 municiones del mismo calibre

Asimismo, sobre una mesa de luz fueron hallados otros seis envoltorios con sustancia presuntamente compatible con clorhidrato de cocaína, una balanza de precisión, cuatro teléfonos celulares y $780.000 en efectivo, procediéndose al secuestro de la totalidad de los elementos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En la sede policial, la sustancia incautada arrojó un pesaje preliminar de aproximadamente 31 gramos, quedando pendiente su correspondiente análisis por personal especializado.

El aprehendido y los elementos secuestrados fueron trasladados a la Comisaría Cuarta, quedando las actuaciones a disposición de la UFIJ N° 19 y la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

