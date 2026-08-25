Cuándo y contra quién juegan Las Leonas y Los Leones las semifinales del Mundial

Los seleccionados argentinos clasificaron a las semifinales del Mundial de hockey sobre césped que se desarrolla en Bélgica y Países Bajos.

Tras cerrar ayer la segunda fase del certamen, además, conocieron a sus rivales para el cruce en busca de la final en ambas ramas.

*Las Leonas

El combinado nacional femenino cruzará ante Australia, luego de cerrar la segunda etapa puntero e invicto ganando el grupo F.

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Las Leonas jugarán el jueves, desde las 15.30, en el Belfius Hockey Arena de Wavre.

El otro cruce lo animarán Países Bajos (1° del grupo E) y Bélgica (2° en el grupo F), que se medirán el jueves pero a las 13.

La final por el oro se jugará el sábado a las 11.

Mientras que el partido por el bronce se disputará el mismo día, pero a partir de las 8.

Se tratará de la octava semifinal del Mundial de Las Leonas, quienes ya tienen dos títulos: Perth 2002 y Rosario 2010.

*Los Leones

El combinado nacional masculino jugará ante Alemania, luego de ser segundo en su grupo en la segunda fase del certamen.

El partido por un lugar en la final se jugará el viernes a las 15.30, también en el Belfius Hockey Arena de Wavre.

La otra llave de semifinales la jugarán India y Bélgica, también el viernes pero a las 13.15.

La final por la medalla de oro se disputará el domingo, a las 11.30.

En tanto el juego por el podio irá el mismo día, pero arrancará a las 9.

Para Los Leones se tratará de la segunda final en su historia, luego de la disputada en La Haya 2014, donde cayeron ante Australia por 5 a 1.

Luego consiguieron la medalla de bronce al vencer a Inglaterra por 2 a 0.