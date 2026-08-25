Con 9 de Julio-San Lorenzo y El Nacional-Comercial se pone al día la LBB Plata

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Con los dos partidos pendientes de la primera fecha, se pone al día esta noche la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

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Se enfrentarán, desde las 21, 9 de Julio-San Lorenzo y El Nacional-Comercial.

Los dos encuentros habían sido postergados por tener, en el caso de 9 de Julio, afectado al jugador Luciano Vecchi como entrenador de la selección de Provincia U13 que jugó el Argentino y Comercial, por su parte, al DT Gustavo Candia como asistente del U15 Femenino de Bahía cuando disputó el Provincial.

En el Néstor Damiani, dirigirán Alejandro Vizcaíno, Sebastián Arcas y Leandro Bressan.

9 de Julio (que tiene plantel completo) perdió en el debut frente a Argentino, como visitante 71 a 64.

En tanto, San Lorenzo (sin Nahuel Diez, desgarrado) llegó por primera vez a las tres cifras, venciendo a Bahía Basket, 101 a 79, en el Polideportivo.

En el partido disputado entre ambos de la primera parte, se impuso 9 de Julio, 55 a 51, siendo la producción ofensiva más baja del naranja.

El otro encuentro, en el Delfo y Pacífico Ciccioli, lo dirigirán Sebastián Giannino, Horacio Sedán y⁩ Fabrizio Rey⁩.

Los dos vienen de ganar, el local ante Velocidad, 80 a 70 y el portuario, frente a Altense, 65 a 56.

Para hoy, El Nacional está completo y Comercial nuevamente sin Federico Lambrecht y Manuel Maina, ambos lesionados.

En aquella primera fecha de temporada, el verdiamarillo derrotó al celeste, 76 a 68.

La tercera fecha irá el próximo viernes, a las 21, con 9 de Julio-Ateneo, San Lorenzo-Sportivo, Bahia Basket-Argentino, Altense-Velocidad, El Nacional-La Falda y Espora-Comercial.

Posiciones

Los equipos iniciaron la segunda parte arrastrando el 50% de los puntos obtenidos en la primera:

1º) Sportivo (9PG-4PP), 12,5 puntos

2º) San Lorenzo (10-2), 12 (*)

2º) Argentino (7-6), 12

4º) Comercial (9-3), 11,5 (*)

4º) Ateneo (6-7) 11,5

4º) Altense (8-5), 11,5

7º) 9 de Julio (9-3), 11 (*)

8º) Velocidad (6-7), 10,5

9º) El Nacional (5-7), 9,5 (*)

9º) La Falda (3-10), 9,5

9º) Bahía Basket (3-10), 9,5

12º) Espora (1-12), 8

(*) Tienen un partido menos.