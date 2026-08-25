La Selección, en Mar del Plata, entrenó a la espera del cruce con Puerto Rico

Gabriel Deck y Facundo Campazzo, en el Poli. Foto: CABB.

La Selección Argentina de Básquetbol hizo su primera práctica en Mar del Plata a la espera del partido ante Puerto Rico, este jueves, a las 19.10, correspondiente a las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2027.

A órdenes del entrenador Pablo Prigioni, el plantel nacional movió en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas.

Los jugadores disponibles son Facundo Campazzo, Nicolás Laprovittola, Leando Bolmaro, Juani Marcos, José Vildoza, Gonzalo Corbalán, Alex Negrete, Nicolás Brussino, Leonardo Lema, Juan Pablo Vaulet, Gabriel Deck, Francisco Cáffaro, Gonzalo Bressan y Carlos Rivero.

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En tanto, Juan Fernández estará ausente, ya que su equipo, South Carolina, no le dio permiso para que viajar.

"Puerto Rico es un equipo muy peligroso, saben jugar al básquet, tienen un jugador como Alvarado que juega al máximo nivel mundial y se requiere una defensa especial", destacó Facundo Campazzo.

"La verdad que es un equipo muy joven y muy competitivo. Todos los entrenamientos terminamos medio furiosos, pero de buena manera, que eso es bueno, y siempre queremos competir", dijo el cordobés Leandro Bolmaro, hablando con QZ.

Por el lado de Puerto Rico, que dirige Carlos González, arribaron nueve de los 12 jugadores y hoy comienzan a entrenar.

Los que llegaron son José Alvarado, Davon Reed, George Conditt IV, Daniel Rivera, Ethan Thompson, Jezreel de Jesús, Alfonso Plummer, Gian Clavell e Ysmael Romero.

En tanto, Arnaldo Toro, Stephen Thompson e Isaiah Piñeiro tienen previsto sumarse hoy al plantel. se unirán al seleccionado de Carlos González este martes.