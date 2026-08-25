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Básquetbol.

Femenino: juegan Estudiantes-Sportivo y pasó para mañana la reedición de la última final

Segunda fecha de la LBB Oro. 9 de Julio-Bahiense irá este miércoles.

Se disputará esta noche, desde las 21, uno de los dos partidos correspondientes a la segunda fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, Femenino, "Viviana Albizu".

El mismo lo protagonizarán Estudiantes y Sportivo Bahiense, en el Casanova, contralor de Camila Robles e Iván Kalasnicoy.

En el albo continúan afuera Maia Iglesias, que va a jugar con Cinco Saltos el torneo regional de Rio Negro clasificatorio a Liga Nacional y, a la vez esperan sumar a Luz Fierro cuando termine el mismo torneo con Cinco Saltos.

En tanto, el tricolor está completo.

En la fecha inaugural Bahiense venció como local a Estudiantes, 69 a 53, y Villa Mitre (que hoy tiene libre), hizo lo propio, de visitante, ante Sportivo, 65 a 55.

Mañana, en tanto, cerrarán la fecha 9 de Julio y Bahiense del Norte, los finalistas del primer tramo.

Este partido se postergó porque hoy 9 de Julio juega por la LBB Plata, equipo que dirige también Julián Turcato.

Significará el debut de 9 de Julio -tuvo libre en el inicio- quien se adjudicó la primera parte del torneo y posteriormente, a nivel provincial, obtuvo uno de los boletos a la Liga Nacional 2026-27, siendo finalista en el Final Four.

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