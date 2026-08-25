Ola de robos en Novaterra: “Se manejan con tranquilidad; los vecinos estamos hartos”

Vecinos del barrio Novaterra sufrieron en las últimas horas un robo en su vivienda, cuando delincuentes ingresaron al patio durante la madrugada y se llevaron varias bicicletas. El hecho, sin embargo, fue uno más dentro de una seguidilla de episodios que preocupa en esa zona de la ciudad.

Según contó Roberto Ottonelli, las cámaras de seguridad permitieron reconstruir que dos jóvenes comenzaron a recorrer el sector alrededor de la 1:30 de la madrugada. Durante aproximadamente dos horas, se los observó saltando paredones, asomándose a patios y buscando objetos para sustraer.

“Se manejan con una tranquilidad ingresando a los domicilios, y todos los vecinos estamos hartos de esta situación”, sostuvo Ottonelli en diálogo con Panorama, por LU2, quien señaló que los delincuentes también ingresaron a otras propiedades y se llevaron distintos elementos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El vecino explicó que, a partir de los grupos de alerta que mantienen en el barrio a través de WhatsApp, pudieron compartir rápidamente las imágenes de las cámaras y advertir que el recorrido de los sospechosos había abarcado distintos sectores.

“Hace ya bastante tiempo que es cuestión de prácticamente todas las semanas”, afirmó Ottonelli. Como ejemplo, recordó que menos de 20 días atrás otro vecino de Novaterra había sufrido el robo de una moto.

“Claramente se ve que son jóvenes los que están circulando”, indicó. En las imágenes, los sospechosos aparecen con los rostros cubiertos, encapuchados o con gorras, y actúan con sigilo para recorrer las propiedades.

El vecino cuestionó además la escasa presencia policial en el sector y explicó que las características del barrio dificultan la vigilancia. “La presencia policial es poca, se ve cada tanto”, señaló.

A esto se suma, según describió, la falta de iluminación y el estado de varias calles de tierra, que reducen el tránsito y facilitan los movimientos de quienes ingresan a los domicilios.

Entre las alternativas planteadas aparece la instalación de domos de vigilancia conectados al Centro Único de Monitoreo.

“Lo que queremos, más allá de un hecho puntual que en este caso le tocó a mi familia, es pedir un poco más de seguridad”, expresó Ottonelli.

“Tenemos alarma vecinal, tenemos los grupos de alerta, pero creemos que hace falta aprovechar” otras herramientas de prevención, insistió.