La OMIC brindará una charla sobre prevención de estafas digitales en Ingeniero White

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) brindará este miércoles, a las 15:30, una charla abierta sobre prevención de estafas digitales en Ingeniero White.

Durante el encuentro se abordarán las principales modalidades de estafa, entre ellas llamadas y mensajes falsos, suplantación de identidad, enlaces engañosos y pedidos de datos personales, bancarios o códigos de verificación.

La actividad se realizará en San Martín 3401 y es organizada por la Sociedad de Fomento y Cultura y el Centro de Jubilados de Ingeniero White.

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El director de la OMIC, Pablo Daguerre, destacó la importancia de acercar estas herramientas a los barrios. "La prevención es fundamental. Muchas estafas comienzan con algo tan simple como un mensaje, una llamada o un supuesto beneficio. Queremos que los vecinos puedan reconocer esas señales de alerta y sepan cómo actuar", dijo.

En ese sentido, remarcó: "Desde la OMIC no solamente intervenimos cuando el problema ya ocurrió. También tenemos la responsabilidad de informar, acompañar y generar herramientas para que los consumidores puedan prevenir estas situaciones".

La charla forma parte del trabajo territorial que lleva adelante la OMIC para acercar información, prevención y herramientas de defensa de los derechos de los consumidores a distintos sectores de Bahía Blanca.