Llega a Bahía el abusador Alberto Del Valle: ¿puede quedar en libertad?

Llegará esta mañana la comisión policial de Dolores que traslada a Alberto Martín Del Valle, el violador de una niña de 11 años en Puan que estuvo prófugo más de 14 años y fue capturado el fin de semana en Florencio Varela.

El hombre será fichado por la tarde y quedará detenido en una comisaría de la zona (posiblemente Coronel Pringles), hasta que eventualmente se obtenga cupo en una cárcel, ya sea la de Villa Floresta o la de Saavedra.

Mientras tanto -y más allá de la expectativa del entorno de la víctima por el arresto-, la clave del caso pasará por determinar si está extinguida o no la acción penal por prescripción.

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Según la ley, en este tipo de delitos -abuso sexual agravado y aborto en grado de tentativa- el plazo de prescripción es de 12 años, con lo cual el tiempo para la detención de Del Valle habría vencido el 31 de octubre de 2021 (12 años después del delito).

Esa fue la conclusión a la que llegó la jueza de Garantías N° 1, Claudia Olivera, quien consideró que al hombre -y pese a estar probada su autoría en el aberrante delito, porque el ADN indicó una probabilidad de paternidad del 99,99999%- había que sobreseerlo por mandato legal y dejarlo en libertad.

Faltan las fichas dactilares

Sin embargo, la Cámara Penal de Apelación y Garantías de Bahía Blanca revocó el fallo.

La Sala I (voto de los jueces Gustavo Barbieri y Christian Yesari) frenó la decisión, que por ahora mantiene entre rejas al acusado, al entender que faltan algunos informes para saber si, en medio de estos 12 años, el hombre no cometió nuevos delitos que interrumpan la prescripción.

"No puede sostenerse que la información que surge de los distintos informes en los que basó su decisión (la de la jueza Olivera) resulte suficiente para afirmar que se encuentre verificado que, en el curso del plazo prescriptivo de la acción penal, el procesado no haya incurrido en la 'comisión de otro delito'", sostuvieron los camaristas.

De haber un delito en el medio, el plazo de prescripción se interrumpe.

Explicó la Cámara que en la causa existe un informe del Registro Nacional de Reincidencia, pero que sus "fichas de condiciones personales e impresiones digitales no se acompañaron", con lo cual resultaba "imprescindible" el envío de "las correspondientes fichas dactiloscópicas" para ratificar dichos informes.

De todas maneras, la resolución de la Cámara bahiense no está firme y podría ser modificada en instancias superiores, siempre y cuando se confirme que Del Valle no cometió nuevos delitos.

En este último punto, para la fiscalía hay que tener en cuenta que Del Valle habría cometido delitos como uso de documento falso (cambió su identidad mientras estaba prófugo) e incumplimiento de los deberes de asistencia familiar (por falta de manutención de la hija que justamente nació producto del delito sexual).