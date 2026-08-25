Los Pumas 7’s y una importante concentración rumbo a los Juegos Suramericanos
Entrenarán hoy y mañana en Casa Pumas, con el bahiense Santiago Álvarez Fourcade entre los citados. También trabajará un plantel juvenil camino a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.
mgiovannini@lanueva.com
Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.
Los Pumas 7's, el seleccionado masculino de rugby en su versión reducida, concentrará hoy y mañana en Casa Pumas de cara a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
El plantel mayor realizará también entrenamientos junto a Chile y a Choiques, el seleccionado universitario argentino, para continuar con su trabajo de cara a los Odesur que se desarrollarán, para la disciplina, en el interior del Hipódromo de Rosario, los días 17, 18 y 19 de septiembre.
"Será una semana muy especial para el universo seven. El conjunto de mayores jugará unos amistosos ante Chile y Choiques para agarrar ritmo de competencia, tenemos los Juegos Odesur en unas semanas y queremos competir para agarrar ritmo, que no lo hacemos hace dos o tres meses", señaló el entrenador Santiago Gómez Cora.
La nómina, de 18 jugadores, incluye al bahiense Santiago Álvarez Fourcade, que viene de una experiencia inédita al jugar como profesional para Chennai Bulls en la Premier Rugby League de la India.
Pumas 7's
Santiago Álvarez Fourcade
Martiniano Arrieta
Juan Patricio Batac
Francisco Calello
Pedro De Haro
Ignacio Díaz
Sebastián Dubuc
Bautista Estofan
Mateo Fossati
Luciano González
Matteo Graziano
Santiago Mare
Juan Cruz Massun
Marcos Moneta
Joaquín Pellandini
Gregorio Pérez Pardo
Santiago Vera Feld
Santino Zangara
En paralelo, entre el miércoles 26 y el jueves 27, la UAR llevará a cabo una concentración nacional juvenil, con la participación de 35 jugadores de todo el país.
El encuentro forma parte del proceso de elección del plantel masculino que nos representará en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.
A propósito, Gómez Cora señaló que "va a ser muy lindo compartir con los juveniles que se están preparando para competir en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar este año. Será una linda semana de sinergia en la que ambos grupos interactuarán juntos, que puedan conocerse y que los jóvenes puedan ver a sus referentes e ídolos".
Los citados
Santiago Abbondati (Club Universitario de Buenos Aires — URBA)
Cruz Acuña (Club Universitario de Buenos Aires — URBA)
Federico Anderson (Club San Andrés — URBA)
Efraín Bekerman (Marista Rugby Club — Cuyo)
Ramón Benedit (Club Universitario de Buenos Aires — URBA)
Juan Ignacio Borelli (Club Universitario de Salta — Salta)
Simón Bouza (Duendes Rugby Club — Rosario)
Gonzalo Cairo (Marista Rugby Club — Cuyo)
Gianluca Carraro (Duendes Rugby Club — Rosario)
Gaspar Chiappini (Universitario Rugby Club — Tucumán)
Joaquín Cocomarola (Aranduroga Rugby Club — Nordeste)
Bautista Córdoba (Club Universitario de Rosario — Rosario)
Benjamín Fossati (Belgrano Athletic Club — URBA)
Juan Segundo Fresca (Club Regatas de Bella Vista — URBA)
Santiago Freytes (Club Universitario de Córdoba — Cordobesa)
Tomás Galetti (Jockey Club de Salta — Salta)
Santiago García (Comodoro Rugby Club — Austral)
Pedro Girini (San Juan Rugby Club — Sanjuanina)
Felipe Gramajo (Club Universitario de Buenos Aires — URBA)
Federico Kantz (Hindú Club — URBA)
Felipe Ledesma (Córdoba Athletic Club — Cordobesa)
Gastón López González (Tucumán Rugby Club — Tucumán)
Gonzalo Manzur (Córdoba Athletic Club — Cordobesa)
Juan Bautista Maris (Tucumán Rugby Club — Tucumán)
Nicolás Martín (Santiago Lawn Tennis Club — Sanjuanina)
Lorenzo Martini (Urú Curé Rugby Club — Cordobesa)
Santiago Martos Rodríguez (Jockey Club de Salta — Salta)
Santiago Meyer (Club Universitario de Salta — Salta)
Ignacio Jeremías Ojeda Lalik (Club Universitario de Córdoba — Cordobesa)
Lizandro Piragine (Taraguy Rugby Club — Nordeste)
Juan Pedro Porrini (Tala Rugby Club — Cordobesa)
Ignacio Rodríguez Planells Oviedo (Club La Tablada — Cordobesa)
Ramiro Santa Ana (Club Regatas de Bella Vista — URBA)
Felipe Vidal (Jockey Club de Salta — Salta)
Joaquín Zapiola (Club Sporting de Mar del Plata — Mar del Plata)
Calendario de eventos del ciclo olímpico
2026
12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)
31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)
2027
1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)
23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)
2028
14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)
2029
II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento
III Juegos Panamericanos Junior (Rosario o Ciudad de Guatemala)
V Juegos Suramericanos de la Juventud
2030
XIV Juegos Suramericanos
V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)
2031
II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior
XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)
2032
23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)