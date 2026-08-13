Uno por uno, todos los argentinos confirmados para competir en los Juegos Suramericanos

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

En plena cuenta regresiva de cara a los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que comenzarán el próximo 12 de septiembre, las distintas federaciones se encuentran confirmando sus delegaciones para representar a la Argentina en el mayor evento multideportivo de Sudamérica.

Los Juegos contarán con un programa sensacional y numeroso, reuniendo actividad de 43 deportes y, desprendiéndose además, un total de 60 disciplinas. De ellas, 26 serán clasificatorias a los Juegos Panamericanos Lima 2027 (el paso previo a LA28).

En total participarán más de 4000 atletas de 15 países. Además de Argentina, cuya nómina rondará los 660 deportistas, estarán representados Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Delegaciones confirmadas

Acuáticos - Aguas abiertas

Ivo Cassini

Joaquín Moreno Muñóz

Romina Imwinkelried

Candela Giordanino

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Acuáticos - Natación

Agostina Hein (100 m libres, 200 m libres, 400 m libres, 800 m libres, 100 m mariposa, 200 m mariposa, 200 medley, 400 medley)

Cecilia Dieleke (50 m espalda, 100 m espalda, 200 m espalda)

Laila Chain (50 m espalda, 100 m espalda, 100 m mariposa, 200 m mariposa, 200 m medley, 400 m medley)

Macarena Ceballos (100 m pecho, 200 m pecho)

Malena Santillán (400 m libres, 200 m espalda)

Iara Fernández (50 m mariposa, relevos)

Delfina Dinni (1500 m libres, relevos)

Catalina Dos Santos (100 m libres, relevos)

Santiago Grassi (50 m mariposa, 100 m mariposa)

Martina Barbeito (200 m pecho)

Ulises Cazau (50 m mariposa, 100 m mariposa)

Ulises Saravia (100 espalda)

Andrea Berrino (50 m libre, 50 m espalda)

José Materano (200 m espalda)

Matías Chaillou (relevos)

Lucas Alba (400 m libres, 800 m libres, 1500 m libres, relevos)

Dante Nicola (relevos)

Felipe García Berbel (200 m mariposa)

Máximo Aguilar Machion (4x200 libres, relevos)

Thiago Pizzini (800 m libres, 1500 m libres)

Guido Buscaglia (50 m ibres, 100 m libres, 4x100 libres)

Acuáticos - Natación artística

Tiziana Bonucci

Milena Bonucci

María Carasatorre

Morena Basso

Milva Aimetta

Iara Palacios

Valentina Ramírez

Clara Rivero

Isabella Romagnoli

Mercedes Romero Acuña

Atletismo

Milagros D'amico (relevos)

María Florencia Lamboglia (400 m, relevos)

Megan Powell (400 m, relevos)

Guillermina Cossio (200, relevos)

Noelia Martínez (relevos)

Belén Fritzsche (relevos)

Helen Bernard Stilling (100 m vallas, relevos)

Victoria Olives (800 m)

Martina Escudero (800 m)

Micaela Levaggi (1500 m, 5000 m, 3000 m obstáculos)

Fedra Luna (1500 m)

Sofía Luna (10000 m)

Nélida Peñaflor (10000 m)

Belén Casetta (3000 m obstáculos)

Daiana Juárez (5000 m)

Carolina Scarponi (garrocha)

Betsabé Páez (alto)

Julieta Salguero (jabalina)

Mariam Florencia Buenanueva (heptatlón)

Giuliana Baigorria (martillo)Tomás Villegas (100m, relevos)

Lucas Villegas (100 m, relevos)

Juan Ciampitti (200, relevos)

Daniel Londero (200, relevos)

Tomás Mondino (relevos)

Elián Larregina (400, relevos)

Agustín Pinti (400, relevos)

Bruno De Genaro (400m vallas, relevos)

Julián Pereyra (400 m vallas, relevos)

Diego Pérez Güercio (110 m vallas)

Diego Lacamoire (1500 m)

Matías Reynaga (5000m, 10000 m)

Tomás Vega (3000 m obstáculos)

Franco Peidón (800 m)

Agustín Carril (garrocha)

Martín Saavedra (largo)

Carlos Layoy (alto)

Joaquín Gómez (martillo)

Tomás Olivera (martillo)

Juan Arriéguez (bala)

Boxeo

Gonzalo Ebenau (49 kg)

Lautaro Gómez (52 kg)

Jair Assat (56 kg)

Santiago Celes (60 kg)

Thiago Maza (64 kg)

Mateo Tavarone (69 kg)

Marcos Mendoza (75 kg)

Nahuel Roldán (81 kg)

Pedro Arjona (91 kg)

Kevin Asman (+91 kg)

Ciclismo - BMX Racing

Agustina Cavalli

Agostina Ruarte

Federico Villegas

Gonzalo Molina

Ciclismo - Pista/ruta

Julieta Benedetti

Jennifer Francone

Abril Garzón

Maribel Aguirre

Valentina Luna

Delfina Dibella

Sofía Martelli

Ludmila Aguirre

Natalia Vera

Valentina Méndez

Guadalupe Díaz

Marcos Méndez

Rubén Ramos

Tomás Moyano

Santiago Gruñeiro

Agustín Ferrari

Lucas Vilar

Juan Rodríguez

Matías Murillo

Iñaki Serrano

Mateo Kalejman

Leonardo Cobarrubia

Mateo Duque

Gerardo Tivani

Tomás Contte

Facundo Ambrossi

Ecuestre - Concurso completo

Juan Benítez Gallardo - Chaman Ginn

Luciano Brunello - Cash des Cedres

Marcelo Rawson - Aniceto Odin Cobalu

Ecuestre - Salto

Damián Ancic - Milenario Solaguayre

Lucas Mesa - Iceman SVG

Tomás Galilea - Vértigo WAF

Matías Albarracín - Pegasus Carnaval Du Rio

Manuel Chechic - CD CRistal Z

Esquí náutico y wakeboard

Francisco Giorgis (esquí náutico)

Delfina Renosto (esquí náutico)

Antonio Collazo (esquí náutico)

Terhi Gisler (esquí náutico)

Isabella Besso (esquí náutico)

Bautista Ahumada (esquí náutico)

Violeta Mociulsky (esquí náutico)

Tobias Giorgis (esquí náutico)

Kai Ditsch (wakeboard)

Ulf Ditsch (wakeboard)

Eugenia De Armas (wakeboard)

Victoria De Armas (wakeboard)

Gimnasia - Artística

Isabella Ajalla

Julieta Lucas

Emilia Acosta

Rocío Saucedo

Delfina Estoco

Fila Dalinger

Judo

Micaela Rojas (Shiai, 48 kg)

Agustina Lahiton (Shiai, 52 kg)

Brisa Gómez (Shiai, 57 kg)

Agustina De Lucía (Shiai, 63 kg)

Nicole Piscina (Shiai, 78 kg)

Amanda Bredeston (Shiai, +78 kg)

Galo Villavicencio (Shiai, 60 kg)

Joaquín Tovagliari (Shiai, 66 kg)

Iván Gómez (Shiai, 73 kg)

Agustín Gil (Shiai, 81 kg)

Tomás Quinteros (Shiai, 90 kg)

Ivo Dargoltz (Shiai, 100 kg)

Sebastián Nunes (Kata)

Pablo Aguirre Brassesco (Kata)

Abel Benedetto (Kata)

Pablo Surace (kata)

Levantamiento de pesas

María Sol Moya

Martina Mendoza

María Luz Casadevall

María Paz Casadevall

Domingo Meza

Dante Pizzuti

Alejo Gómez Franco

Ismael Ovejero

Patinaje - Artístico

Juan Segundo Rodríguez (Libre)

Donato Mastroianni (Libre)

Micaela Lopetegui (Libre)

Valentina Longo Fernández (Libre)

Delfina Veljanovich (Danza)

Camila Tello (Danza)

Facundo Nieva Biza (Danza)

Ulises Loiseau Buchelle (Danza)

Sóftbol

Federico Eder

Alan Peker

Alejo Muñoz

Fausto Siviero

Federico Olheiser

Francisco Lombardo

Nahuel Saenz

Ladislao Malarczuk

Khalil Luna

Luciano Biondi

Lucio Retamar

Manuel Godoy

Matías Etchevers

Pablo Migliavacca

Teo Migliavacca

Aldana Gómez

Carolina Asato

Jasmine Armenteros

Abigail Barboza

Agustina Bonetti

Cielo Bonetti

Violeta Figueroa

Carina Amarilla

Mariana Gorosito

Mercedes Grimolizzi

Emiliana Gumpel

Keyla Luna

Isabel Malarkey

Juliana Martínez

Florencia Salguero

Taekwondo

Maia Viñabal

María Julia Sepúlveda

Brenda Ruiz Díaz

Victoria Rivas

Ignacio Espíndola

José Luis Acuña

Santino Policelli

Thiago Corro

Tenis

Lautaro Midón

Juan Manuel La Serna

Luciano Ambrogi

Jazmín Ortenzi

Luisina Giovannini

Luciana Moyano

Tiro con arco

Alma Pueyo López (recurvo)

Wanda Arca (recurvo)

María Luisina Giúdice (recurvo)

María Eugenia González (compuesto)

Guillermina González (compuesto)

Daniela Cheffer (compuesto)

Esteban Silva (recurvo)

Damián Jajarabilla (recurvo)

Matías Noriega (recurvo)

Iván Nikolajuk (compuesto)

Nelson Salinas (compuesto)

Lucas Garcés (compuesto)

Triatlón

Moira Miranda

Emilia Vargas

Sofía de Rosas

Tiago Muñoz

Bautista Arbizu

Tadeo Barufatto

Todas las ediciones

1978 - La Paz (Bolivia)

1982 - Rosario (Argentina)

1986 - Santiago (Chile)

1990 - Lima (Perú)

1994 - Valencia (Venezuela)

1998 - Cuenca (Ecuador)

2002 - Belém, Curitiba, Río de Janeiro y São Paulo (Brasil)

2006 - Buenos Aires (Argentina)

2010 - Medellín (Colombia)

2014 - Santiago (Chile)

2018 - Cochabamba (Bolivia)

2022 - Asunción (Paraguay)

2026 - Santa Fe (Argentina)

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior (Rosario o Ciudad de Guatemala)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)