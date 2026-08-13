Uno por uno, todos los argentinos confirmados para competir en los Juegos Suramericanos
El evento multideportivo más grande de Sudamérica irá del 12 al 26 de septiembre y contará con actividad en 60 disciplinas.
mgiovannini@lanueva.com
Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.
En plena cuenta regresiva de cara a los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que comenzarán el próximo 12 de septiembre, las distintas federaciones se encuentran confirmando sus delegaciones para representar a la Argentina en el mayor evento multideportivo de Sudamérica.
Los Juegos contarán con un programa sensacional y numeroso, reuniendo actividad de 43 deportes y, desprendiéndose además, un total de 60 disciplinas. De ellas, 26 serán clasificatorias a los Juegos Panamericanos Lima 2027 (el paso previo a LA28).
En total participarán más de 4000 atletas de 15 países. Además de Argentina, cuya nómina rondará los 660 deportistas, estarán representados Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.
Delegaciones confirmadas
Acuáticos - Aguas abiertas
Ivo Cassini
Joaquín Moreno Muñóz
Romina Imwinkelried
Candela Giordanino
Acuáticos - Natación
Agostina Hein (100 m libres, 200 m libres, 400 m libres, 800 m libres, 100 m mariposa, 200 m mariposa, 200 medley, 400 medley)
Cecilia Dieleke (50 m espalda, 100 m espalda, 200 m espalda)
Laila Chain (50 m espalda, 100 m espalda, 100 m mariposa, 200 m mariposa, 200 m medley, 400 m medley)
Macarena Ceballos (100 m pecho, 200 m pecho)
Malena Santillán (400 m libres, 200 m espalda)
Iara Fernández (50 m mariposa, relevos)
Delfina Dinni (1500 m libres, relevos)
Catalina Dos Santos (100 m libres, relevos)
Santiago Grassi (50 m mariposa, 100 m mariposa)
Martina Barbeito (200 m pecho)
Ulises Cazau (50 m mariposa, 100 m mariposa)
Ulises Saravia (100 espalda)
Andrea Berrino (50 m libre, 50 m espalda)
José Materano (200 m espalda)
Matías Chaillou (relevos)
Lucas Alba (400 m libres, 800 m libres, 1500 m libres, relevos)
Dante Nicola (relevos)
Felipe García Berbel (200 m mariposa)
Máximo Aguilar Machion (4x200 libres, relevos)
Thiago Pizzini (800 m libres, 1500 m libres)
Guido Buscaglia (50 m ibres, 100 m libres, 4x100 libres)
Acuáticos - Natación artística
Tiziana Bonucci
Milena Bonucci
María Carasatorre
Morena Basso
Milva Aimetta
Iara Palacios
Valentina Ramírez
Clara Rivero
Isabella Romagnoli
Mercedes Romero Acuña
Atletismo
Milagros D'amico (relevos)
María Florencia Lamboglia (400 m, relevos)
Megan Powell (400 m, relevos)
Guillermina Cossio (200, relevos)
Noelia Martínez (relevos)
Belén Fritzsche (relevos)
Helen Bernard Stilling (100 m vallas, relevos)
Victoria Olives (800 m)
Martina Escudero (800 m)
Micaela Levaggi (1500 m, 5000 m, 3000 m obstáculos)
Fedra Luna (1500 m)
Sofía Luna (10000 m)
Nélida Peñaflor (10000 m)
Belén Casetta (3000 m obstáculos)
Daiana Juárez (5000 m)
Carolina Scarponi (garrocha)
Betsabé Páez (alto)
Julieta Salguero (jabalina)
Mariam Florencia Buenanueva (heptatlón)
Giuliana Baigorria (martillo)Tomás Villegas (100m, relevos)
Lucas Villegas (100 m, relevos)
Juan Ciampitti (200, relevos)
Daniel Londero (200, relevos)
Tomás Mondino (relevos)
Elián Larregina (400, relevos)
Agustín Pinti (400, relevos)
Bruno De Genaro (400m vallas, relevos)
Julián Pereyra (400 m vallas, relevos)
Diego Pérez Güercio (110 m vallas)
Diego Lacamoire (1500 m)
Matías Reynaga (5000m, 10000 m)
Tomás Vega (3000 m obstáculos)
Franco Peidón (800 m)
Agustín Carril (garrocha)
Martín Saavedra (largo)
Carlos Layoy (alto)
Joaquín Gómez (martillo)
Tomás Olivera (martillo)
Juan Arriéguez (bala)
Boxeo
Gonzalo Ebenau (49 kg)
Lautaro Gómez (52 kg)
Jair Assat (56 kg)
Santiago Celes (60 kg)
Thiago Maza (64 kg)
Mateo Tavarone (69 kg)
Marcos Mendoza (75 kg)
Nahuel Roldán (81 kg)
Pedro Arjona (91 kg)
Kevin Asman (+91 kg)
Ciclismo - BMX Racing
Agustina Cavalli
Agostina Ruarte
Federico Villegas
Gonzalo Molina
Ciclismo - Pista/ruta
Julieta Benedetti
Jennifer Francone
Abril Garzón
Maribel Aguirre
Valentina Luna
Delfina Dibella
Sofía Martelli
Ludmila Aguirre
Natalia Vera
Valentina Méndez
Guadalupe Díaz
Marcos Méndez
Rubén Ramos
Tomás Moyano
Santiago Gruñeiro
Agustín Ferrari
Lucas Vilar
Juan Rodríguez
Matías Murillo
Iñaki Serrano
Mateo Kalejman
Leonardo Cobarrubia
Mateo Duque
Gerardo Tivani
Tomás Contte
Facundo Ambrossi
Ecuestre - Concurso completo
Juan Benítez Gallardo - Chaman Ginn
Luciano Brunello - Cash des Cedres
Marcelo Rawson - Aniceto Odin Cobalu
Ecuestre - Salto
Damián Ancic - Milenario Solaguayre
Lucas Mesa - Iceman SVG
Tomás Galilea - Vértigo WAF
Matías Albarracín - Pegasus Carnaval Du Rio
Manuel Chechic - CD CRistal Z
Esquí náutico y wakeboard
Francisco Giorgis (esquí náutico)
Delfina Renosto (esquí náutico)
Antonio Collazo (esquí náutico)
Terhi Gisler (esquí náutico)
Isabella Besso (esquí náutico)
Bautista Ahumada (esquí náutico)
Violeta Mociulsky (esquí náutico)
Tobias Giorgis (esquí náutico)
Kai Ditsch (wakeboard)
Ulf Ditsch (wakeboard)
Eugenia De Armas (wakeboard)
Victoria De Armas (wakeboard)
Gimnasia - Artística
Isabella Ajalla
Julieta Lucas
Emilia Acosta
Rocío Saucedo
Delfina Estoco
Fila Dalinger
Judo
Micaela Rojas (Shiai, 48 kg)
Agustina Lahiton (Shiai, 52 kg)
Brisa Gómez (Shiai, 57 kg)
Agustina De Lucía (Shiai, 63 kg)
Nicole Piscina (Shiai, 78 kg)
Amanda Bredeston (Shiai, +78 kg)
Galo Villavicencio (Shiai, 60 kg)
Joaquín Tovagliari (Shiai, 66 kg)
Iván Gómez (Shiai, 73 kg)
Agustín Gil (Shiai, 81 kg)
Tomás Quinteros (Shiai, 90 kg)
Ivo Dargoltz (Shiai, 100 kg)
Sebastián Nunes (Kata)
Pablo Aguirre Brassesco (Kata)
Abel Benedetto (Kata)
Pablo Surace (kata)
Levantamiento de pesas
María Sol Moya
Martina Mendoza
María Luz Casadevall
María Paz Casadevall
Domingo Meza
Dante Pizzuti
Alejo Gómez Franco
Ismael Ovejero
Patinaje - Artístico
Juan Segundo Rodríguez (Libre)
Donato Mastroianni (Libre)
Micaela Lopetegui (Libre)
Valentina Longo Fernández (Libre)
Delfina Veljanovich (Danza)
Camila Tello (Danza)
Facundo Nieva Biza (Danza)
Ulises Loiseau Buchelle (Danza)
Sóftbol
Federico Eder
Alan Peker
Alejo Muñoz
Fausto Siviero
Federico Olheiser
Francisco Lombardo
Nahuel Saenz
Ladislao Malarczuk
Khalil Luna
Luciano Biondi
Lucio Retamar
Manuel Godoy
Matías Etchevers
Pablo Migliavacca
Teo Migliavacca
Aldana Gómez
Carolina Asato
Jasmine Armenteros
Abigail Barboza
Agustina Bonetti
Cielo Bonetti
Violeta Figueroa
Carina Amarilla
Mariana Gorosito
Mercedes Grimolizzi
Emiliana Gumpel
Keyla Luna
Isabel Malarkey
Juliana Martínez
Florencia Salguero
Taekwondo
Maia Viñabal
María Julia Sepúlveda
Brenda Ruiz Díaz
Victoria Rivas
Ignacio Espíndola
José Luis Acuña
Santino Policelli
Thiago Corro
Tenis
Lautaro Midón
Juan Manuel La Serna
Luciano Ambrogi
Jazmín Ortenzi
Luisina Giovannini
Luciana Moyano
Tiro con arco
Alma Pueyo López (recurvo)
Wanda Arca (recurvo)
María Luisina Giúdice (recurvo)
María Eugenia González (compuesto)
Guillermina González (compuesto)
Daniela Cheffer (compuesto)
Esteban Silva (recurvo)
Damián Jajarabilla (recurvo)
Matías Noriega (recurvo)
Iván Nikolajuk (compuesto)
Nelson Salinas (compuesto)
Lucas Garcés (compuesto)
Triatlón
Moira Miranda
Emilia Vargas
Sofía de Rosas
Tiago Muñoz
Bautista Arbizu
Tadeo Barufatto
Todas las ediciones
1978 - La Paz (Bolivia)
1982 - Rosario (Argentina)
1986 - Santiago (Chile)
1990 - Lima (Perú)
1994 - Valencia (Venezuela)
1998 - Cuenca (Ecuador)
2002 - Belém, Curitiba, Río de Janeiro y São Paulo (Brasil)
2006 - Buenos Aires (Argentina)
2010 - Medellín (Colombia)
2014 - Santiago (Chile)
2018 - Cochabamba (Bolivia)
2022 - Asunción (Paraguay)
2026 - Santa Fe (Argentina)
Calendario de eventos del ciclo olímpico
2026
12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)
31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)
2027
1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)
23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)
2028
14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)
2029
II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento
III Juegos Panamericanos Junior (Rosario o Ciudad de Guatemala)
V Juegos Suramericanos de la Juventud
2030
XIV Juegos Suramericanos
V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)
2031
II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior
XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)
2032
23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)