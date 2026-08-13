Calle Israel, sitio de casonas, un templo gótico y un tapiado anti-okupas

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

“Los seres humanos construyen para satisfacer una necesidad, pero, aún así, sus obras expresan sentimientos y valores; expresan en madera, piedra, metal, yeso y plástico lo que consideran vital e importante”. Leland Roth, Entender la arquitectura

Israel es un país de Asia, independiente desde 1948 y el único Estado judío del planeta. Limita con el Líbano, Siria, Jordania, el mar Muerto, la Franja de Gaza, la península del Sinaí y el golfo de Áqaba y el mar Rojo. Con 10 millones de habitantes es además hogar de árabes musulmanes, cristianos, drusos y samaritanos. Su capital es Jerusalén, el lugar donde fue crucificado Jesús.

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La calle lleva su nombre desde 1959, resignando el anterior de La Plata. A pesar de su cercanía al centro es un espacio sin edificios en altura, con muchas viviendas de principios del siglo XX y una escala barrial, de casas bajas. La arquitectura cuenta con su presencia parte de su historia.

Las casonas

Son viviendas centenarias, resueltas con aires italianos, el gusto por la estética italinizante que abarcó al país en las primeras décadas del siglo XX. Se imponen por la estética de sus frentes, con molduras y ornamentos, a los que se suma luna particular carpintería, puertas altas y ventanas con postigones de hierro. Dan cuenta de otra ciudad en una calle donde han logrado sobrevivir a pesar de su estratégica ubicación.

Un frente intervenido con un color crema que evoca el tono del revoque símil piedra original, la particular decisión del uso del color rosa en ventanales y la herrería, intervención que incluye el poste metálico de la vereda.

Pink house

Arco ojival, flecha al cielo

La iglesia de Santa Lucia se destaca por sus aires góticos, el cual se manifiesta en sus arcos ojivales y en el tratamiento de los vitrales, propios de las grandes catedrales de la edad media europea. El edificio fue diseñado en 1966, inaugurado en 1973 y terminado en 2008. Santa Lucía es protectora de la vista.

Notre Dame de París, arco ojival

Retiros y pasillos

Una tipología diferente, viviendas con retiro, un patio al frente, un pasillo de acceso, tipo casa chorizo, sus fachadas con molduras curvas, remates escalonados y el uso del color.

Frentes planos

Hay viviendas más modernas, de los 60 y 70, de frentes planos, desprovistos de toda decoración. Una de ellas, blanca, aporta aires de casa náutica con sus particulares ventanales, un par de postigones con una saliente inferior y un barral de hierro.

Una segunda combina el material de frente con paños imitación ladrillo, un contraste de rusticidad y colores que siempre suma al paisaje.

Finalmente un frente terminado con revoque tipo fulget, una terminación que a veces incorpora trozos de vidrio y agregados finos, brillantes, resistentes y casi eternos.

Balcón al cielo

"Ese trozo de segundo piso al frente, ese balcón del cielo, oprime con su peso inexistente la casa. Es un piso imaginario; una aspiración. Suele ser a veces que el anhelo se logra y la familia es feliz: su casa en vez de un piso tiene dos". Ezequiel Martínez Estrada

Una curiosidad. Un edificio que luce abandonado y la particularidad de sus voladizos sobre las ventanas. Son balcones al cielo, construcciones que se dejaron previstas para una futura ampliación en altos. Sobre la puerta de la derecha se advierte un abanico geométrico, típica decoración art decó que en nada se condice con el resto del frente.

La esquina de las hormigas y un mural

Un hostel en la esquina de Soler, decorado con esculturas y murales de hormigas. Una vivienda con mucha historia y recientemente incorporada al patrimonio arquitectónico. A su lado una casilla de la empresa eléctrica, de las muchas que se pueden ver en la ciudad, en este caso intervenida con un mural relacionada con los pueblos originarios.

Lugares sin destino

Un grupo de inmuebles que además de afectar a la cuadra genera preocupación en los vecinos por una situación que se extiende en el tiempo. Varios inmuebles abandonados, en algunos casos tapiados, otros demolidos en su interior. En particular la esquina con San Martín, a pesar de su ubicación estratégica y ser un lote generoso lleva años de abandono.

En otro caso, una vivienda convertida en basural a cielo abierto, a pesar del pedido grabado en la pared. Una llamativa conjunción de lugares sin uso, a pocas cuadras del centro.

Los otros ejemplos son claramente intervenciones anti-okupas, las cuales afectan a todo su entorno.

Herrajes, puertas, balcones

Son parte de un legado artesanal único. Hierro trabajado, con diseño, balcones curvos para adecuarse a los vestidos de época, para disfrutar.

Fin

La calle Israel, sus dos cuadras entre Chiclana y Soler, sufre en parte la suerte de algunos sectores de la ciudad que parecen postergados, ignorados por los inversores, asociados al área de la estación de trenes y esperando también una necesaria reactivación.

La Yapa

Maravilla de conjunto, las ventanas apareadas, un dintel común, un ornamente en el eje central y el doble balcón de hierro que maravilla. Con muy poco puede convertirse en algo más atractivo, la ayuda de la inteligencia artificial ayuda a imaginar ese cambio.

Una puerta de madera, maciza, dos hojas, molduras curvas. Tres componentes en su herrería, una mirilla que fascina, el lugar para las cartas, un timple y las partes de un llamador que ya no está.

Resabios de otros tiempos: el buzón de la correspondencia, cuando la palabra escrita era el medio más valioso, cercano y sensible entre las personas