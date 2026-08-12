Planazo de noche en el Carminatti: Olimpo y Villa Mitre juegan el clásico más importante del año

Olimpo y Villa Mitre animarán esta noche la tercera edición el año y la 34° en torneos superiores del clásico, cuando se midan por la tercera fecha del Nonagonal Campeonato del Torneo Federal A, que otorga cuatro plazas a los playoffs por el primer ascenso a la Primera Nacional.

El partido se jugará desde las 19.30 en el Roberto Carminatti y será dirigido por el cordobés Matías Billone Carpio.

Por la instancia del certamen y el poco margen de error que permite esta fase de la competencia el de esta noche será, sin dudas, el derby más importante de lo que va del 2026.

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Además, por bien del espectáculo, ojalá que este otorgue más emociones que los dos anteriores, que terminaron igualados sin goles, en el Fortín y en cancha del aurinegro.

*Los elegidos

Carlos Mungo citó a 21 jugadores para el partido de hoy, por lo que uno de ellos no firmará planilla.

La principal novedad con respecto al último partido es el regreso de Joaquín Susvielles, quien no viajó a Mendoza por una sobrecarga.

De esta manera, los citados por el DT son:

-Arqueros: Juan Pablo Lungarzo y Cristian Geist.

-Defensores: Agustín Bellone, Cristian Chimino, Martín Ferreyra, Leonardo Hertel, Luciano Lapetina y Néstor Moiraghi.

-Volantes: Cristian Amarilla, Enzo Coacci, Sebastián Fernández, Antú Hernández, Diego Ramírez, Agustín Stancato y Manuel Vargas.

-Delanteros: Leandro Espejo, Federico González, Cristian Ibarra, Marcelo Olivera y Susvielles.

Villa Mitre, por su parte, decidió no informar los convocados para el clásico de esta tarde.

*Entradas

A partir de las 12 y hasta las 17 los tickets podrán adquirirse en la sede social de Olimpo.

Además, de 12 a 18, también estarán abiertas las boleterías del estadio. Y desde las 18 se pueden comprar en avenida Colón y 9 de Julio.

Los valores serán los siguientes:

-No socios

Generales: $40.000

Jubilados: $20.000

Menores: $15.000 (3 a 11 años)

-Socios, pase a tribuna

Ángel Brunel: $5.000

O'Higgins: $10.000

-Plateas:

Socio: $45.000

No socio: $70.000

Menores: $40.000 (3 a 11 años).

*Igualados

Los dos llegan a esta instancia con 4 puntos, producto de un empate y una victoria en el inicio del Nonagonal.

Olimpo inició igualando 0 a 0 ante Juventud Antoniana en el Carminatti, por la primera fecha, y luego metió un triunfazo en Mendoza.

El equipo que conduce Carlos Mungo venció a Huracán Las Heras (estaba invicto de local) por 1 a 0, con gol de Marcelo Olivera, y en cierta manera recuperó los puntos perdidos ante los salteños.

Algo similar le pasó a Villa Mitre, porque comenzó con una muy buena victoria ante Atenas de Río Cuarto en Córdoba, por 1 a 0, con gol de Leonel Monti y luego dejó unidades en El Fortín.

Es que por la segunda fecha, el elenco que dirige Diego Cochas empató 1 a 1 ante Cipolletti, luego de comenzar ganando con un golazo de Marcos Escobar.

Tras el partido de hoy, la Villa recibirá a Alvarado de Mar del Plata y luego se medirá a Juventud Antoniana en Salta, para lo que la dirigencia sacó una colecta.

Mientras que Olimpo visitará a Argentino de Monte Maíz y posteriormente será local de Kimberley de Mar del Plata.

*Uno más para el cuaderno

El de esta noche será el 34° clásico entre Olimpo y Villa Mitre por torneos que exceden el ámbito de la Liga del Sur.

El historial favorece al aurinegro, que ganó 12 encuentros, por sobre 11 del tricolor y 11 empates.

Por otra parte, la Villa lleva 6 partidos sin derrotas, ya que en esta racha ganó 2 y empató otros 4, los últimos tres de manera consecutiva.

Además, en ese lapso se impuso por 1 a 0 El Fortín (gol de Pablo Mujica, en junio de 2025) y repitió resultado en el Carminatti (1 a 0 en agosto de 2024, con tanto de Nicolás Ihitz).

Mientras que el último éxito de Olimpo fue el 28 de abril de 2024, por 3 a 1, con goles de Rodrigo Acosta y Julio Cáceres. Para la Villa descontó Sebastián Jeldres.

*¡Luz, cámara...!

El clásico volverá a jugarse de noche luego de casi 4 años, ya que el último se dio el 24 de agosto de 2022 pero en El Fortín.

En aquel encuentro, el aurinegro se impuso como visitante por 3 a 0, con goles de Nicolás Capraro (de chilena), Braian Guille (de taco) y Martín Ferreyra (de cabeza).

*Vuelve rápido

Matías Billone Carpio, el árbitro de esta noche, también fue el juez del último Olimpo-Villa Mitre.

El cordobés fue el juez en el 0 a 0 del pasado 5 de julio, correspondiente a la fecha 16 d de la Zona 4 del Torneo Federal A.

*El resto

La tercera fecha comenzará a las 15.30 en Mar del Plata, cuando Alvarado reciba a Huracán Las Heras.

El encuentro en La Feliz será dirigido por Lucas Cavallero.

Además, en el mismo horario, Cipolletti será local de Argentino de Monte Maíz con Jorge Etem como juez principal.

Mientras que a las 21, en Río Cuarto se medirán Atenas y Kimberley, con José Sandoval como árbitro.

*La tabla

Así están las posiciones luego de las primeras dos fechas del Nonagonal: 1°) Olimpo, Villa Mitre y Cipolletti, 4 puntos; 4°) Alvarado, Kimberley y Atenas (Río Cuarto), 3; 7°) Juventud Antoniana (Salta), 1; 8°) Huracán (Las Heras) y Argentino (Monte Maíz), 0.

*Alvarado y Kimberley ya tuvieron fecha libre