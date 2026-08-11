Brad Pitt: admitió que volvió a consumir alcohol tras siete años de sobriedad

Los fanáticos de Brad Pitt están preocupados por las conductas que volvió a tener el actor. En una entrevista, el protagonista de Pecados capitales dijo que volvió a tomar alcohol luego de siete años de estar sobrio.

En una charla con la revista Esquire, el ganador del Oscar admitió que recayó otra vez en la bebida, aunque intentó minimizar la situación.

Además, habló sobre su divorcio y reveló que durante un tiempo tuvo “pensamientos suicidas” por los graves conflictos familiares que atravesó.

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Qué dijo Brad Pitt sobre volver a tomar alcohol tras siete años de sobriedad

“Estuve sobrio durante siete años. Y luego recaí”, dijo, entre risas. Pitt expresó que volvió a tomar “de una manera más medida”. “Un par de veces me confié demasiado y pensé, ‘no, esto no me conviene’. No en grandes cantidades”, enfatizó.

La situación sobre el alcohol surgió cuando le ofreció vino al periodista que le hacía la entrevista durante la charla en la casa del actor. En ese momento, Pitt dijo que tomaba “un par de copas”, pero que “no puede tomar” mucho más. “Tengo que ser profesional al respecto”, aclaró.

En otra parte de la charla, Pitt, que se separó de Angelina Jolie en 2016, reveló que tuvo “pensamientos suicidas” mientras atravesaba “un pequeño período de asuntos familiares”.

“El dolor era tan opresivo que -no iba a hacer nada al respecto-, pero podía sentir el frío acero de la bala en mi cabeza”, aseguró el protagonista de El club de la pelea.

Pitt dejó de tomar alcohol tras el incidente en un avión en 2016, en el que se precipitó el divorcio con Jolie. La actriz lo denunció, en ese momento, por violencia de género y la disputa duró varios años.

Los coprotagonistas de Sr. y Sra. Smith fueron declarados legalmente solteros en 2019 y terminaron su divorcio en 2024.

En una charla con The New York Times, Pitt reveló en 2019 que en ese momento estaba sobrio gracias a un programa de asistencia a personas con alcoholismo. “Había llegado al límite, así que me quitaron el privilegio de beber”, aseguró, en ese momento.

El actor, en 2025, volvió a hablar del tema en una charla en el podcast Armchair Expert de Dax Shepard. Allí recordó que estaba “prácticamente de rodillas” y que necesitaba “despertar de una vez por todas en algunos aspectos”.

“Estaba probando de todo, cualquier cosa que me propusieran. Fue una época difícil. Necesitaba un nuevo comienzo”, había comentado. (TN)