Martes helado: alerta por frío para una buena parte del Sudoeste Bonaerense

En momentos en que el Gobierno nacional vuelve a la carga por la quita del beneficio de Zona Fría para una gran parte de la provincia de Buenos Aires, entre la que se encuentra Bahía Blanca y toda nuestra región, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por bajas temperaturas para gran parte del Sudoeste Bonaerense.

La advertencia no rige para la ciudad de Bahía Blanca, pero sí para el norte del distrito. Desde Satelmet se indicó que, el martes, la localidad tendrá una mínima de 1ºC y una máxima de 12ºC.

En resumen, los territorios que se verán afectados por el frío este martes son los partidos de Patagones, Puan, Adolfo Alsina, Guaminí, Coronel Suárez, Saavedra y Coronel Pringles.

También comprende el oeste de Villarino, una pequeña parte del norte de Coronel Rosales, y la mitad norte de Tornquist y Coronel Dorrego.

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Además, el alerta abarca la mitad este de Río Negro y gran parte de La Pampa.

Según el SMN, el nivel amarillo advierte sobre efectos leves a moderados en la salud.

"Pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas", se indicó.

Recomendaciones

Desde el SMN se recomienda evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores y, en caso de tener que salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana; generar más calor corporal mediante el movimiento y mantener la casa calefaccionada de forma segura.

También se pide evitar los cambios bruscos de temperatura; tomar mucho líquido y no consumir bebidas alcohólicas; en caso de verse afectado por el frío, no automedicarse y consultar a un médico.