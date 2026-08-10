Por un bolso con cocaína en Monte Hermoso, capturan un cargamento de media tonelada en el Paraná

A partir de una investigación iniciada en enero en Monte Hermoso, personal de Prefectura Nacional interceptó un cargamento de cocaína que se estaba realizando por el río Paraná y terminó secuestrando más de media tonelada de droga.

El operativo se llevó a cabo entre Ramallo y San Nicolás, cerca del límite entre Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. Allí, los efectivos sorprendieron a cuatro delincuentes cuando intentaban subir siete bolsos estancos con 232 kilos de cocaína a un barco granelero.

Posteriormente, al realizar allanamientos en las viviendas de estas personas, encontraron ocho bolsos más con 265 kilos de droga.

Los ladrillos secuestrados tenían el sello "777" en bajorrelieve. Además, estaban envueltos con un diseño llamativo: el de Kon-Tiki, la balsa de madera construida por noruegos en 1947 para intentar demostrar, a través de una expedición de 8.000 kilómetros, que los pueblos de América alguna vez pudieron llegar a la Polinesia.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La investigación había comenzado a principios de año en nuestra región: el 2 de enero, muy lejos de allí, en las playas de Monte Hermoso, cerca de la Reserva Natural, un grupo de guardavidas había encontrado un bolso con 30 panes de cocaína, que sumaban 34 kilos de estupefacientes.

Al respecto, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, se refirió al caso en sus redes sociales.

Allí señaló que la investigación "comenzó con la incautación de 34 kilos de cocaína en Monte Hermoso".

"Nuestra Prefectura Naval investigó y reconstruyó la operatoria de esta organización criminal trasnacional. Ese trabajo nos llevó hasta el río Paraná, a la altura de San Nicolás, donde los agarramos en plena maniobra", señaló.

La funcionaria remarcó que "la agrupación Albatros interceptó una embarcación deportiva que intentaba cargar cocaína a un buque".

"Secuestramos 232 kilos y detuvimos a cuatro narcos. Después hicimos cinco allanamientos en Ramallo, donde encontramos otros 267 kilos y detuvimos al narco que faltaba", sostuvo. (La Nueva., con información de Encripdata)